«Доктор Динозавров» получил главный приз на фестивале в Турции

Universal Kids Film Festival проходил в Стамбуле с 7 по 12 октября

12 октября в Стамбуле завершился Всемирный фестиваль детского кино (UKFF). Одним из лауреатов смотра стала российская лента – мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ был удостоен главного приза в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

«РОСКИНО регулярно организует участие российских фильмов в различных международных кинофестивалях, и мы рады каждой вершине, которую покоряет наш современный кинематограф. Фестиваль детского и юношеского кино в Турции не стал исключением – лучшим анимационным полнометражным фильмом признана картина ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, уже покорившая зрителей на фестивалях, которые мы проводили в Индии, Непале, Марокко и странах СНГ. И сейчас все мультипликационные фильмы программы произвели на турецкую аудиторию яркое впечатление своей красочностью и увлекательными сюжетами», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В UKFF приняла участие делегация российских кинематографистов, в числе которой были режиссер и сценарист Максим Волков, продюсеры Дмитрий Аверкиев и Альбина Мухаметзянова, а также продюсер Матвей Крейнин.

Фото: РОСКИНО