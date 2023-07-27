Сериал «Ухожу красиво» за 4 недели посмотрело более 1,5 млн зрителей

Экшн-комедия вошла в топ-3 сериалов линейки Wink Originals

Снятый кинокомпанией «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии» 10-серийный комедийный проект «Ухожу красиво», эксклюзивно представленный в видеосервисе Wink, за прошедшие с момента выхода 4 недели посмотрело более 1,5 млн зрителей.

По общему количеству просмотров эта экшн-комедия с элементами черного юмора вошла в топ-3 сериалов линейки Wink Originals, премьера которых состоялась в 2023 году. Как и ожидалось, особенно полюбился проект подписчикам Wink из регионов.

По сюжету странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую же тайну герой скрывает от самых близких?

Роли в сериале, снятом режиссером Мишей Поляковым исполнили Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и другие.

— Мы искренне верили в то, что зритель тепло примет наш сериал. И очень приятно получить подтверждение того, что мы не ошиблись. Проект привлек внимание не только поклонников комедий с элементами черного юмора, но и тех зрителей, которые не обходят своим вниманием качественные сериалы, вне зависимости от жанра. А «Ухожу красиво» — проект высококачественный: с точки зрения замысла и исполнения, сценария и режиссерской работы, актерского состава и исполнительского мастерства. И уже принято решение о продлении сериала на второй сезон, — заявил генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов.