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Украина готовится запретить работу российских онлайн-кинотеатров

Власти соседней страны обещают зачистить информационное пространство от «российской экспансии»

23 июля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал санкции, введенные в отношении онлайн-ретейлера Wildberries. Он заявил: «Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам и рассказам нет места на Украине. Следующий шаг — российские платформы OTT».

На данный момент на Украине доступна значительная часть российских онлайн-кинотеатров. В числе функционирующих — IVI, Okko, Start, Premier, Wink и more.tv. Также там работает Megogo, являющийся украинским сервисом, но со значительной долей российского контента — в том числе  оригинального. IVI, Start и Megogo адаптированы под украинскую аудиторию — подписка на сервисы оплачивается в гривнах. На остальных стримингах оплата проводится в рублях. 

Ранее в 2021 году на Украине запретили показ и распространение пяти российских фильмов и сериалов — в том числе многосерийную мелодраму СТС «Не родись красивой». В перечень запрещенных также вошли украинские проекты, где участвуют лица, которых украинские власти считают угрозой национальной безопасности . 

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24.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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