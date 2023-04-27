Universal провела презентацию на CinemaCon-2023

Утки, тролли, панда и Оппенгеймер

Компания Universal провела свою презентацию на крупнейшем слете американских кинематографистов CinemaCon. Мероприятие посетили Вин Дизель, Кристофер Нолан, Джек Блэк, Джастин Тимберлейк, Уилл Феррелл, режиссер Дэвид Гордон Грин и продюсер Джейсон Блум, а также генеральный директор и основатель анимационной студии Illumination Крис Меледандри.

Одним из самых громких событий вечера стало выступление Кристофера Нолана, который показал ролик своего нового фильма ОППЕНГЕЙМЕР с Киллианом Мерфи в главной роли. Нолан назвал Джулиуса Роберта Оппенгеймера самым важным человеком в истории, потому что именно физик-ядерщик, руководитель лаборатории в Лос-Аламос и разработчик американского атомного проекта придумал тот мир, в котором мы живем сейчас.

Вопреки слухам и заявлениям последних недель, релиз новой работы Нолана не поменял даты: ОППЕНГЕЙМЕР выйдет в прокат 21 июля, в один уикенд с БАРБИ.

Крис Меледандри представил первый трейлер мультфильма МИГРАЦИЯ, рассказав о группе актеров озвучания. Перелетных уток и других персонажей анимационной комедии озвучили Кумэйл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Киган-Майкл Ки, Дэнни ДеВито, Аквафина и другие. Лента находится в стадии постпродакшна, ее релиз ожидается под Рождество.

Уилл Феррелл презентовал картину ОЗОРНЫЕ ДВОРНЯГИ, комедию с рейтингом R о говорящих псах. Он поднялся на сцену с собачкой по кличке Софи, сыгравшей главную роль. Именно Софи говорит на экране голосом Феррелла. Премьера фильма состоится 9 июня 2023 года.

Джейсон Блум и Гордон Грин показали первый трейлер сиквела ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА (1973), который получил название ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ. Фильм ужасов выйдет на экраны в октябре 2023 года, по предварительным данным — 13 числа.

Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик представили анимационный фильм ТРОЛЛИ 3. Джек Блэк рассказал о мультфильме КУНГ-ФУ ПАНДА 4, релиз которого запланирован на март 2024 года. Дэвид Литч показал кадры со съемок фильма КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом и Эмили Блант. Съемки проекта завершились в марте этого года, выход боевика предварительно намечен на весну 2024.