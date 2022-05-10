Российское подразделение Universal впервые с 1 марта обновило график релизов

Пока неизвестно, вернется ли компания в нашу страну в июле

Российский офис Universal, занимающийся прокатом фильмов Warner Bros. в нашей стране, впервые с 1 марта обновил график релизов.

Новую российскую дату премьеры получил мультфильм DC ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ — он запланирован на 28 июля. Кроме того, новые даты получили кинокомиксы ЧЕРНЫЙ АДАМ (20 октября 2022 года), ШАЗАМ! 2 (22 декабря 2022 года), АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО (16 марта 2023 года), ФЛЭШ (22 июня 2023 года), проект MEG 2 (3 августа 2023 года), а также фильм ВИЛЛИ ВОНКА (14 декабря 2023 года).

Однако нет полной ясности, решила ли Warner Bros. вернуться на российский рынок уже в июле. Подтверждения БК пока получить не удалось.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о временной остановке проката своих фильмов в России.