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Мэттью Вон хотел бы перезагрузить оригинальные «Звездные войны»

Автор: Илья Кувшинов

21 октября 2023

Режиссер считает, что классическую историю нужно перепридумать для нового поколения зрителей

Режиссер Мэттью Вон считает, что мог бы снять новые ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ с молодыми актерами. Об этом постановщик, некогда перезагрузивший ЛЮДЕЙ ИКС, рассказал в интервью подкасту Happy Sad Confused.

«Для меня фильм из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – это возможность поиграть с персонажами, которых я люблю. Если бы мы предложили перезагрузить франшизу и сделать свою версию, но с Люком Скайокером, Ханом Соло, Дартом Вейдером… Все наверняка сказали бы, что я идиот, взявшись за это, но я точно был бы воодушевлен, – отметил Вон. – Почему эти персонажи считаются священной коровой, которые с 1977 года никто не рискует перепридумать для новой аудитории?»

Режиссер уверен, что ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – это история семьи Скайуокеров, и что Lucasfilm и Disney как-то отстранились от этих персонажей, и именно тогда все пошло не так. По словам Вона, сериалы на Disney+ ему все еще нравятся, однако франшизе явно не хватает большого кинотеатрального фильма.

«Я бы так и сделал, – заявил постановщик. – Интернет сошел бы с ума, но почему бы и нет? Если вы хотите заинтересовать новое поколение, то и сделайте фильм для него. А старшее поколение, надеюсь, скажет, что им тоже понравилось, если у вас получится хорошее кино».

Так или иначе, Вону в ближайшем будущем вряд ли предоставится такая возможность – в прошлом году Кэтлин Кеннеди заявила в интервью Vanity Fair, что Lucasfilm сосредоточена на расширении вселенной Джорджа Лукаса за пределами саги о Скайуокерах и не планирует рассказывать новые истории с молодыми актерами в качестве классических персонажей. Инсайдеры отмечают, что подобное решение было принято после негативного приема картины ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА

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