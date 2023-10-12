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Названы лучшие фильмы и сериалы 2023 года по версии россиян

Автор: БК

12 октября 2023

Зрители отметили «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко

ВЦИОМ выяснил, какие фильмы и сериалы больше всего понравились россиянам в 2023 году. Исследовательская организация опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Лучшими отечественными фильмами уходящего года были признаны ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко (11% от числа давших содержательный ответ) и ВЫЗОВ Клима Шипенко (9%).

Вопрос о лучшем российском сериале вызвал затруднения более чем у половины опрошенных. В числе содержательных ответов – уже давно идущие на экранах «След» (3%) и «Пес» (2%), а также недавние «Папины дочки. Новые» (2%).

Лучшими актерами были признаны Константин Хабенский (12%), Сергей Безруков и Владимир Машков (по 11% каждый). Стоит отметить, у опрошенных представителей молодежи (18-24 года) другие кумиры – они проголосовали за Александра Петрова (26%) и Павла Прилучного (21%).

Самой популярной актрисой была названа Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

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