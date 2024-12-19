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ВЦИОМ назвал лучшие онлайн-кинотеатры с отечественным контентом

Автор: БК

19 декабря 2024

В тройку попали Кинопоиск, Premier и Okko

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса зрителей онлайн-кинотеатров.

Согласно итогам, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг» Premier попал в тройку онлайн-кинотеатров с лучшими российскими сериалами, заняв второе место. Первое место досталось «Кинопоиску», а бронза – Okko.

Эта же тройка была названа респондентами в качестве онлайн-кинотеатров, где много эксклюзивного контента. Первое место в рейтинге досталось «Кинопоиску», второе – Okko, а третье поделили Premier и Amediateka.

Опрос проводился со 2 по 5 декабря, в нем приняли участие 1049 респондентов в возрасте 18-50 лет, имеющие мобильный телефон и доступ к Интернету.

Фото: Freepik

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