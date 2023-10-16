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Егор Великогло займется разработкой и реализацией стратегии «Иви» по части оригинальных проектов

Автор: БК

16 октября 2023

В компании произошли структурные изменения

В «Иви» произошли структурные изменения – направление собственного производства вошло в состав департамента контента сервиса. Его новым руководителем назначен Егор Великогло, который займется разработкой и реализацией новой стратегии компании по части оригинальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба «Иви».

«Такая модель управления опирается на успешный зарубежный опыт взаимопроникновения креатива и бизнеса, – отмечает заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин. – Мы уверены, что такой подход позволит нам прийти к концепции «большого» контента: синергии лицензирования, дистрибуции и собственного производства. Команда онлайн-кинотеатра остается максимально открытой к работе с рынком и его профессионалами. Мы будем продолжать развивать собственное производство, несколько смелых проектов уже запланированы на ближайшее будущее».

Последние три года Великогло руководил департаментом контентной стратегии и аналитики «Иви», создав мощную аналитическую базу, способную оценивать и прогнозировать эффективность работы контента на сервисе. Егор также имеет более десяти лет опыта работы в стратегическом консалтинге – он руководил командами по построению бизнес-моделей и развитию новых стратегических направлений. 

«Мы реагируем на изменения рынка и видим бизнес-перспективы в развитии производства оригинального контента «Иви», – отмечает Великогло. – У нас очень сильная креативная команда, и моя основная задача как бизнес-аналитика – сделать из департамента собственного производства еще одно успешное бизнес-направление в составе «Иви», соединив креатив с накопленным знанием о работе контента и аудиторными предпочтениями сервиса».

Отмечается, что директором по производству назначена Анастасия Дюкарева, а продюсерская команда, отвечающая за креатив, в лице Яны Лебедевой, Инны Оркиной-Сексте и Анны Крейчман продолжит свою работу.

Напомним, что в начале сентября компанию покинул директор департамента собственного производства Вадим Соколовский.

Фото: пресс-служба «Иви»

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