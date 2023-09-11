Три фильма из конкурса Венецианского фестиваля выйдут в российский прокат
Автор: БК
11 сентября 2023
Среди них – «Присцилла», «Память» и «Предчувствие»
Компания Capella Film сообщила о том, что выпустит в российский прокат сразу три фильма из основного конкурса Венецианского кинофестиваля этого года.
Среди них – байопик Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА про Элвиса Пресли с Джейкобом Элорди и Кейли Спейни, получившей Кубок Вольпи за лучшую женскую роль, ПАМЯТЬ с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом, который был удостоен Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, и ПРЕДЧУВСТВИЕ с Леей Сейду и Джорджем Маккеем.
О датах выхода фильмов в прокат будет объявлено дополнительно.
80-й Венецианский кинофестиваль завершился в субботу, 9 сентября.
Фото: кадр из фильма ПРИСЦИЛЛА
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