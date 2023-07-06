Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля

Смотр стартует с показа картины Challengers режиссера Луки Гуаданьино

Фильм CHALLENGERS режиссера Луки Гуаданьино откроет 80-й Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Об этом сообщает Screen Daily.

Мировая премьера американской картины, в которой снимаются Зендая, Джош О’Коннор и Майк Фейст, состоится вне конкурса 30 августа в зале Sala Grande Palazzo del Cinema.

MGM и Amazon Studios занимаются дистрибуцией проекта в США, а Warner Bros Pictures – его распространением на международном уровне.

В фильме Зендая играет Таши, бывшего теннисного вундеркинда, ставшей тренером. Она замужем за чемпионом (Майк Фаист), потерпевшим серию поражений. Ее стратегия по восстановлению мужа принимает неожиданный оборот, когда ему приходится столкнуться лицом к лицу с ушедшим из жизни Патриком (Джош О’Коннор), своим бывшим лучшим другом и бывшим парнем Таши.

Сценарий написал Джастин Курицкес. Фильм спродюсировали Эми Паскаль, Лука Гуаданьино, Зендая и Рэйчел О’Коннор.

Гуаданьино ранее получил «Серебряного льва» Венеции за лучшую режиссуру за фильм ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ в 2022 году, а также был номинирован на «Золотого льва» за СУСПИРИЮ (2018) и БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК (2015).

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сказал: «Лука Гуаданьино – один из немногих итальянских режиссеров, который привык работать как с итальянскими, так и с иностранными актрисами и актерами, каждый раз получая от них высшие результаты. Даже когда он снимает за границей, как в случае с CHALLENGERS».