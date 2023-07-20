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Показы фильмов на венецианском кинофестивале могут пройти без участия звезд

Автор: Софья Таргонская

20 июля 2023

Состав программ будет объявлен 25 июля

Участие некоторых американских фильмов в официальном отборе в настоящий момент находится под вопросом. Многие актеры не смогут присутствовать на церемониях открытия и награждения, а студии уже сейчас отзывают фильмы из-за забастовки SAG-AFTRA. В индустрии мало кто верит, что пикеты закончатся к открытию фестиваля, которое назначено на 30 августа.

Один из устроителей смотра подтвердил, что представители американских студий и стриминговых сервисов, с которыми беседуют организаторы Венецианского фестиваля, не уверены в том, что смогут посетить Серениссима. Некоторые из них рассматривают возможность снятия своих фильмов с фестиваля, если забастовка помешает им привезти на смотр актерский состав.

Тем не менее, на сегодняшний день подтверждено присутствие на фестивале американских актеров, представляющих независимые картины. Эти проекты будут участвовать в конкурсной программе и секции «Горизонты»: на них запрет промо-активностей не распространяется. В каждой из этих двух секций есть как минимум по одному такому фильму.

Открытием фестиваля, несмотря на вероятное отсутствие на красной дорожке актерского состава (Зендая, Джош О’Коннор и Майк Файст), значится англоязычная романтическая драма Луки Гуаданьино ПРЕТЕНДЕНТЫ. международные права на фильм принадлежат Warner Bros., а в Северной Америке его выпустят MGM/Amazon.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

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