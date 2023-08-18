Венецианский кинофестиваль все еще может остаться без звезд

Разрешение от Гильдии актеров США на участие актеров в промо-кампании получили всего два проекта

Организаторы Венецианского кинофестиваля все еще не уверены, что на красной ковровой дорожке этого года появятся голливудские звезды.

Variety отмечает, что смотр открывается уже 30 августа, а зеленый свет от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) на участие актеров в промо-кампании получили всего лишь две ленты – ФЕРРАРИ Майкла Манна и ДОГМЕН Люка Бессона. Так или иначе, остается неясным, появятся ли актеры из этих картин на острове Лидо: есть шанс, что они могут испугаться возможной реакции общественности, даже несмотря на одобрение гильдии.

Руководство SAG-AFTRA ранее заявляло, что они получили сотни заявок на временные соглашения, однако пока никаких новостей нет – руководителям отдела маркетинга студий и актерским агентам лишь остается теряться в догадках. Учитывая тот факт, что студии сейчас затягивают пояса в связи с забастовкой, планирование поездок в последний момент довольно проблематично (как отметил один из агентов, Венецианский фестиваль – «недешевое удовольствие»). SAG-AFTRA никак не прокомментировала происходящее.

До сих пор непонятно, какие именно проекты подали заявки на соглашения. Так, например, в конкурсе Венеции участвует байопик Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА, повествующий об Элвисе Пресли и его супруге. Его дистрибьютор, A24, получил от гильдии актеров временные соглашения на съемку новых фильмов, но не на промо-кампании уже готовых лент.

У множества других проектов, премьеры которых запланированы на Венецианском фестивале, есть прокатчики, и именно с ними сейчас активно борются сценарная и актерская гильдии (например, с Netflix, который выпускает МАЭСТРО с Брэдли Купером и новый фильм Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ).

Фото: кадр из фильма ПРИСЦИЛЛА