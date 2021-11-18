top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Веном 2» стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате

«Веном 2» стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате

Автор: БК

18 ноября 2021

Кинокомикс обошел сиквел «Последнего богатыря»

По данным ЕАИС на 18 ноября 17:55, ВЕНОМ 2 стал самым кассовым фильмом 2021 года, обойдя проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛАКасса кинокомикса уже составляет 2 048 381 рублей против 2 048 341 рублей у отечественной картины. 

При этом по данным БК, касса второй части ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ составляет 2,049 млн рублей. 

Российский прокат фильма ВЕНОМ 2 начался 30 сентября. Уикенд с 18 по 21 ноября станет для проекта восьмым. 

В пятерку лидеров по сборам за 2021 год входят ВЕНОМ 2 (2 048 381 рублей), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2 048 341 рублей), ДЮНА (1,546 млн), ДУША (1,289 млн), КОНЕК-ГОРБУНОК (1,176 млн),  

Новости Кино TV online

Самое читаемое

На СТС стартует новая версия «Галилео» с Александром Пушным и Даней Крастером
Подробнее
Объявлен лонг-лист премии «Золотой орел»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вечные» ожидаемо первые
Подробнее
Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов
Подробнее
«Роскино» и Британский институт кино объявили о сотрудничестве
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2021 года
Подробнее
Международная касса: «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским релизом
Подробнее
Premier покажет сатирический сериал-антологию «Бесит»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вечные» уверенно выигрывают уикенд
Подробнее
Олеся Коновалова стала исполнительным директором «Кинопоиска»
Подробнее
Kion планирует войти в топ-3 онлайн-кинотеатров России по итогам 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Вечные» оказались лидерами
Подробнее
В компании Star Media объявили о кадровых изменениях
Подробнее
В студии Paramount продолжает меняться топ-менеджмент
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: у «Последней дуэли» ожидаемо самые высокие цифры
Подробнее
В Москве стартовал второй этап 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Роскомнадзор утвердил требования к единому измерителю аудитории
Подробнее
Американская касса: мультфильм «Большой красный пес Клиффорд» заработал выше прогнозов
Подробнее
Kion отчитался по итогам деятельности в третьем квартале 2021 года
Подробнее
В состав АПКиТ вошла компания «ТРОМЕДИА»
Подробнее