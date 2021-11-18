«Веном 2» стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате
Автор: БК
18 ноября 2021
Кинокомикс обошел сиквел «Последнего богатыря»
По данным ЕАИС на 18 ноября 17:55, ВЕНОМ 2 стал самым кассовым фильмом 2021 года, обойдя проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Касса кинокомикса уже составляет 2 048 381 рублей против 2 048 341 рублей у отечественной картины.
При этом по данным БК, касса второй части ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ составляет 2,049 млн рублей.
Российский прокат фильма ВЕНОМ 2 начался 30 сентября. Уикенд с 18 по 21 ноября станет для проекта восьмым.
В пятерку лидеров по сборам за 2021 год входят ВЕНОМ 2 (2 048 381 рублей), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2 048 341 рублей), ДЮНА (1,546 млн), ДУША (1,289 млн), КОНЕК-ГОРБУНОК (1,176 млн),
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