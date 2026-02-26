top banner
Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов премии за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2026

Лидером по числу наград стал «Аватар: Пламя и пепел»

25 февраля Общество специалистов по визуальным эффектам в 24-й раз вручило свою ежегодную профессиональную премию VES Awards.

Лидером по количеству наград ожидаемо стал АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ – блокбастер Джеймса Кэмерона был удостоен семи статуэток, включая приз за лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме.

Список некоторых лауреатов
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ГРЕШНИКИ
• Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Доисторическая планета: Ледниковый период», эпизод “The Big Freeze”
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Резиденция», эпизод “The Fall of the House of Usher”
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном фильме – Варанг (АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ)
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном сериале, рекламе или кинематографичной игре – Огуречный монстр («Оно: Добро пожаловать в Дерри»)
• Лучший анимированный персонаж в анимационном фильме – Руми (КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)

Полный список победителей доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

