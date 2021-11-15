В Москве стартовал второй этап 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Итоги смотра подведут 19 ноября на церемонии закрытия

15 ноября в Москве открылся второй, международный этап фестиваля ВГИК. Итоги фестиваля подведут 19 ноября на закрытии.

41-й Международный студенческий кинофестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «Стелла» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального Фонда поддержки правообладателей.

Генеральным спонсором фестиваля в 2021 году выступило ПАО «Газпром». Образовательные и культурно-просветительские инициативы, направленные на поддержку талантливой молодежи, занимают особое место в меценатской деятельности компании. Спонсором фестиваля в 2021 году выступил «Газпромбанк» (АО), который традиционно уделяет огромное внимание социальным аспектам своей работы. Генеральным партнером конкурса является онлайн-кинотеатр Kion – это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента. Под эгидой компании «Иннопрактика» учреждена специальная номинация «Глобальные ценности». Киностудия полного цикла «СинеЛаб» вручит победителям некоторых номинаций сертификат на постпродакшн в студийном комплексе.

27 октября по итогам первого этапа фестиваля были выбраны пять его победителей в разных номинациях. Ими стали режиссеры Виктор Салимьянов (фильм «Убийца», мастерская А.А.Эшпая и В.А.Фенченко), Глеб Прохоров (фильм «Две пули», мастерская В.Ю.Абдрашитова, А.В.Сиренко), Иван Родин (фильм «Счастливый», мастерская С.В.Мирошниченко, С.Л.Зоновой), Валентин Тютерев (фильм «Сближение», мастерская А.М.Демина), Кристина Ширинова (фильм «Акклиматизация», мастерская В.В.Меньшова).

Фильмом открытия фестиваля станет картина «Когда она приходит» режиссера Александра Цоя, лауреата 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИКа, выпускника Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская В.И.Хотиненко, П.К.Финна, В.А.Фенченко). Этот фильм – тройной дебют: режиссера Александра Цоя, сценариста Евгения Гущина и оператора Никиты Кармена. Картина, являющаяся обладателем наград международных и национальных кинофестивалей, снята Продюсерским центром «ВГИК-Дебют».

В первом этапе фестиваля участвовали все творческие силы самого ВГИКа: мастерские, факультеты, кафедры, Высшие курсы ВГИК, колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. В формате публичного конкурса были выбраны фильмы общей длительностью десять часов, которые затем оценивало профессиональное жюри во главе с режиссером Николаем Лебедевым. Кроме пяти основных наград, были вручены специальные призы. С полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь: https://vgik.info/today/creativelife/detail.php?ID=10631

Во втором этапе фестиваля в этом году будет рекордное количество участников. Никогда еще за все 60 лет истории существования фестиваля (ранее он проводился раз в два года) на нем не заявлялось столько зарубежных кинематографистов. В этом году за призы поборются представители 48 стран. Впервые на фестивале свои работы представят молодые кинематографисты африканского континента – зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегале, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии.

Международное жюри возглавит российская актриса Елена Лядова, трехкратный лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», обладательница приза Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль (2015) и премии ТЭФИ. Также в международном жюри креативный директор «МТС Медиа» / Kion Наталья Исакова, продюсер фильма АННЕТТ, а также картин Ксавье Долана и Аббаса Киаростами Шарль Жилибер (Франция), режиссер фильмов ВЕРНОСТЬ, КАК МЕНЯ ЗОВУТ и др. Нигина Сайфуллаева, режиссер-мультипликатор Светлана Филиппова, продюсеры Филипп Бобер (Франция) и Паоло Марина Спина (Италия), режиссер-документалист Срджан Шаренац (Босния и Герцеговина), кинокритик и директор Варшавского МКФ Стефан Лаудын.

Федор Попов, генеральный продюсер фестиваля: «Ежегодный неуклонно растущий интерес к Международному студенческому фестивалю ВГИКа со стороны зарубежных киношкол красноречиво говорит о росте его влияния и роли в мировом кинематографическом пространстве. У советского, а затем и российского кинематографа всегда были последователи, к нашим фильмам всегда было обращено внимание всего мира. Это одна из традиций отечественной культуры, ее базис. Сегодня Международный студенческий фестиваль ВГИКа поддерживает эту традицию, продвигая молодых авторов, формирует новый культурный слой – новое кинематографическое пополнение России и мира».

Также на фестивале будет организовано зрительское голосование. Показы фильмов российской программы пройдут в 31-м регионе России на 310 площадках.

Одновременно с международным этапом будет проходить 17-й Международный театральный фестиваль – это тоже традиция фестиваля ВГИКа. На театральный конкурс свои работы представили ГИТИС, ВТУ им. Щепкина, МХАТ, Театральный институт им. Щукина, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, из зарубежных участников – Национальная академия театрального и киноискусства (Болгария), Университет искусств Белграда (Сербия), Национальный университет театра и кино (Румыния).

Театральные работы будет оценивать жюри под председательством израильского режиссера Уди бен Моше, художественного руководителя иерусалимского театра «Хан», ведущего преподавателя актерского мастерства и режиссуры театрального отделения Тель-Авивского университета и актерской студии Ниссана Натива. В составе жюри также поэт и драматург Елена Исаева, главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, помощник художественного руководителя театра «Практика», педагог Школы-студии МХАТ Татьяна Вуйич, одна из учредителей и член дирекции Международного фестиваля камерного театра «Золотой лев», актер и педагог Школы-студии МХАТ Алексей Розин, сыгравший в фильмах Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ, ЕЛЕНА и ЛЕВИАФАН.

Одно из мероприятий 41-го фестиваля ВГИКа будет посвящено празднованию 10-летия Продюсерского центра «ВГИК-Дебют». Все годы своей деятельности центр берет под крыло талантливых выпускников ВГИКа, в том числе победителей Международного студенческого фестиваля ВГИК, дает им возможность снять первые полнометражные работы, многие из которых становятся призерами престижных международных и российских кинофестивалей.

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» вновь вручит специальный приз в учрежденной им номинации «Перспектива» самому многообещающему, подающему большие творческие надежды автору. Впервые этот приз был вручен в 2018 году Леониду Гардашу за фильм «Точка бифуркации», также им были отмечены Иван Толстой и Максим Шабалин. Его первая полнометражная лента ВРЕМЕНА ГОДА находится в производстве Продюсерского центра «ВГИК-Дебют», фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

В каждый из четырех дней фестиваля будут проходить и мероприятия специальной программы. Так, 15 ноября состоится торжественное открытие фестиваля. На 16 ноября запланированы вечер памяти «Роман Кармен – кинолетописец Великой Отечественной», приуроченный к 80-летию битвы за Москву и 115-летию со дня рождения оператора. 17 ноября Александр Хант, один из успешных молодых кинематографистов и победителей фестиваля, представит свой новый документальный проект «Россия-Одиссея». 19 ноября пройдет показ фильма Петра Шепотинника НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ памяти Сергея Бодрова-младшего, состоится спецпоказ к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Израилем. Еще одно событие этого дня – показ фильма режиссера Стивена Мао ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Его премьера состоялась в Москве в октябре. Стивен Мао – американский продюсер, лауреат премии «Оскар» 2019 года за фильм КОЖА. Он продюсировал фильм Ирвина Уэлша ГРЯЗЬ, получивший три весомые награды: BAFTA, Empire Award и BIFA. Другой его проект – фильм АМЕРИКАНСКИЙ МЕД Андреа Арнольда – получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

В программе специальных показов также представят фильм АННЕТТ. Зрителей с лентой познакомит один из ее продюсеров Шарль Жилибер, член международного жюри фестиваля.

В рамках фестиваля состоится Ярмарка сценариев – конкурс сценарного мастерства студентов ВГИКа проводится с целью повысить интерес к профессии сценариста, выявить среди творческой молодежи наиболее талантливых авторов, содействовать повышению их квалификации, рекомендовать лучшие сценарные работы к производственной реализации в мастерских ВГИКа и за его пределами.

В списке специальных мероприятий фестиваля – показ документального фильма БОНДАРЧУК. BATTLE про Сергея Бондарчука, нетрадиционного описания жизни известного режиссера, а не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино – послевоенной оттепельной эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал постановщик ВОЙНЫ И МИРА. Каким был этот человек и кинематографист, выпускник ВГИКа, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны?

Кроме того, в каждый из этих трех дней пройдут показы конкурсных фильмов, в том числе в рамках конкурса «Глобальные ценности». Он был учрежден в прошлом году компанией «Иннопрактика», партнером фестиваля. На церемонии закрытия будут объявлены финалисты конкурса, чье награждение пройдет в марте 2022 года в Севастополе, в рамках международного форума молодых кинематографистов «Глобальные ценности».

Торжественная церемония открытия, как и остальные мероприятия фестиваля, проходит с соблюдением санитарных требований. Вход на мероприятие возможен при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста (срок действия – не более 72 часов).