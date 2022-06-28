ВГИК открывает новую специальность «Продюсер дистрибьюции»

Набор проходит на заочную форму обучения, программа рассчитана на 5,5 лет

В 2022 году ВГИК впервые открывает набор на образовательную программу «Продюсер дистрибьюции». Программа заочной формы обучения рассчитана на пять с половиной лет. Прием документов открыт до 7 июля.

В ходе обучения будет уделено внимание вопросам рекламы, маркетинга, психологии, внешнеэкономической деятельности дистрибьютора, аналитическим исследованиям зрелищного потенциала фильма, портрета зрителя. Отдельные дисциплины посвящены фестивальному менеджменту, организации питчингов и кинорынков. По итогам обучения выдается диплом государственного образца.

Правила приема доступны по ссылке: https://vgik.info/abiturient/higher/index.php?SECTION_ID=2305

Минимальный порог баллов по результатам ЕГЭ: русский язык – 56, литература – 45. Стоимость обучения для граждан РФ и СНГ – 88 000 рублей/год; для других – 96 800 рублей/год.

Основные даты:

9 июля 2022 года – консультация (в дистанционном формате);

11 июля 2022 года – первый тур вступительных испытаний (в дистанционном формате);

16 июля 2022 года – второй тур вступительных испытаний (в очном формате).