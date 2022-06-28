top banner

ВГИК открывает новую специальность «Продюсер дистрибьюции»

Автор: БК

28 июня 2022

Набор проходит на заочную форму обучения, программа рассчитана на 5,5 лет

В 2022 году ВГИК впервые открывает набор на образовательную программу «Продюсер дистрибьюции». Программа заочной формы обучения рассчитана на пять с половиной лет. Прием документов открыт до 7 июля. 

В ходе обучения будет уделено внимание вопросам рекламы, маркетинга, психологии, внешнеэкономической деятельности дистрибьютора, аналитическим исследованиям зрелищного потенциала фильма, портрета зрителя. Отдельные дисциплины посвящены фестивальному менеджменту, организации питчингов и кинорынков. По итогам обучения выдается диплом государственного образца. 

Правила приема доступны по ссылке: https://vgik.info/abiturient/higher/index.php?SECTION_ID=2305 

Минимальный порог баллов по результатам ЕГЭ: русский язык – 56, литература – 45. Стоимость обучения для граждан РФ и СНГ – 88 000 рублей/год; для других – 96 800 рублей/год.

Основные даты:
9 июля 2022 года – консультация (в дистанционном формате); 
11 июля 2022 года – первый тур вступительных испытаний (в дистанционном формате);
16 июля 2022 года – второй тур вступительных испытаний (в очном формате).

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Топ-менеджеры «Мего Дистрибьюшн» основали новую кинопрокатную компанию Global Film
Подробнее
«Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» заработал в СНГ в два раза больше первой части
Подробнее
Минкультуры России поддержит в прокате еще восемь фильмов
Подробнее
Управляющая компания здания кинотеатра «Октябрь» подала иск к киносети «КАРО»
Подробнее
«Горький fest» объявил состав жюри и конкурсную программу
Подробнее
Сделка IVI и компании Hype Film по приоритетному отбору проектов больше не действительна
Подробнее
Russian Film Festival пройдет в Бразилии в офлайн- и онлайн-форматах
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дикая» стартует со второй строчки
Подробнее
«Яндекс» объединил в новую бизнес-группу «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 20 по 26 июня
Подробнее
В Красноярском крае завершился Международный форум кинопроизводителей
Подробнее
Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: комедия «Дикая» стартовала со второй строчки
Подробнее
Фильмы фестиваля «Короче» покажут на Фестивале уличного кино по всей России
Подробнее
Официальная касса России: в пятерке лучших фильмов уикенда – ни одной новинки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 июня
Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «Межсезонье» опережает «Казнь» и «Подельников»
Подробнее
Касса четверга: «Дикая» стала лучшей новинкой
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Дикая»
Подробнее