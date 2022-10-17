В Москве начал работу 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

Смотр традиционно проходит в два этапа

В Москве стартовал 42-й Международному студенческому фестивалю ВГИК. В рамках первого этапа смотра с 17 по 22 октября пройдут показы творческих отчетов мастерских ВГИК, открытое обсуждение и отбор работ в программу первого этапа отборочной комиссией. Показы работ конкурсной программы членам профессионального жюри состоятся 26 и 27 октября, а 28 октября будут подведены итоги первого этапа и награждение победителей.

В конкурсном отборе первого этапа участвуют творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы ВГИК и колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Кроме короткометражных фильмов, к участию принимаются мультимедийные проекты.

Во время фестиваля к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского будет представлена специальна ретроспектива.

Жюри российского этапа возглавляет режиссер Константин Буслов. В составе жюри – директор кинопрокатной структуры «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова; коммерческий директор по контенту IVI Анастасия Корчагина, президент Гильдии звукорежиссеров Алексей Бадыгов, генеральный директор студии «ШАР» Николай Маковский, художник театра и кино Сергей Февралев, народный артист РФ Владимир Климов и главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина. Жюри присудит призы в 13 номинациях, в частности, за лучшую работу режиссёра в игровом и неигровом фильмах, за лучшую работу оператора и других.

Призеров также выберет студенческое жюри и зрители по всей России в рамках показов конкурсных фильмов в регионах. Студенческое жюри возглавляет победитель предыдущего фестиваля ВГИК, режиссер Вера Васильева. В жюри также вошли представители ГИТИС, Школы-студии МХАТ, Высшей школы экономики, МГУ, Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Кроме того, победитель номинации «За лучшую работу звукорежиссера» получит приз от киностудии полного цикла «СинеЛаб». Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» вновь вручит спецприз в номинации «Перспектива» самому многообещающему, подающему большие творческие надежды автору.

Второй этап смотра — международный конкурс — пройдет с 14 по 18 ноября. Оргкомитет фестиваля продолжает отбор участников. Почти за месяц до начала этапа приняты 184 заявки из 30 стран, включая киношколы Великобритании, Германии, Бельгии, Швейцарии. Представлять Россию будут победители первого этапа. Жюри международного этапа возглавит генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Международного кинофестиваля в Ташкенте Фирдавс Абдухаликов.

Параллельно с киноконкурсом будет проходить 18-й Международный театральный фестиваль. Театральные работы школ России и других стран будет оценивать жюри в следующем составе: председатель — заслуженный артист РФ Александр Марин, Тимофей Ильевский, главный режиссёр Брестского академического театра драмы, актриса театра и кино Анастасия Стежко.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «Стелла» при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный спонсор 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК – ПАО «Газпром», спонсор – «Газпромбанк».