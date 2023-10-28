Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-при был удостоен режиссер Андрей Дуплякин за фильм «Аусвайс»

27 октября стали известны победители первого этапа 43-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Жюри в лице актера Александра Галибина, режиссера анимации Дмитрия Наумова, оператора Максима Шинкоренко, кинокритика Николая Никулина, главного редактора БК Юлии Шампоровой, кинокритика Егора Москвитина, художника-постановщика Сергея Февралева, композитора Артема Васильева и заместителя генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светланы Сониной назвало пять лучших работ, авторы которых продолжат участие во втором, международном этапе фестиваля.

Гран-при был удостоен режиссер Андрей Дуплякин за фильм «Аусвайс» (мастерская Н.В. Скуйбина и А.Г. Малкина), приз за лучшую работу режиссера в игровом кино достался Александре Озерецкой («Зам», мастерская В.Ю. Абдрашитова и А.В. Сиренко), а за лучшую работу режиссера в неигровом кино – Нану Тлисову («Клятва», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой). Награда «За лучшую работу телевизионного режиссера» ушла Ивану Родину («Глэм!», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой). Лучшим режиссером анимации признан Егор Кулагин («Домино», мастерская А.М. Демина).

Фильмы, прошедшие во второй этап, будут показаны с 14 по 16 ноября в Музее кино, в кинозале имени Ханжонкова на ВДНХ.

Полный список победителей

• Гран-при – Андрей Дуплякин («Аусвайс», мастерская Н.В. Скуйбина и А.Г. Малкина)

• За лучшую работу режиссера в игровом фильме – Александра Озерецкая («Зам», мастерская В.Ю. Абдрашитова и А.В. Сиренко)

• За лучшую работу режиссера в неигровом фильме – Нану Тлисов («Клятва», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой)

• За лучшую работу телевизионного режиссера – Иван Родин («Глэм!», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой)

• За лучшую работу режиссера анимации – Егор Кулагин («Домино», мастерская А.М. Демина)

• За лучшую работу режиссера мультимедиа – Андраник Саркисян («Мама, я в космос», мастерская В.А. Азеева)

• За лучшее исполнение мужской роли – Данила Омельченко («Я - Толя Носов»)

• За лучший сценарий – Дмитрий Кондратенко («Колеса», мастерская А.А. Эшпая и В.А. Фенченко)

• За лучшую работу оператора в игровом фильме – Тимофей Коновалов («Вспышки», мастерская И.С. Клебанова)

• За лучшую работу оператора в неигровом фильме – Кристина Лебедева (мастерская В.П. Лисаковича и А.И. Гелейна) и Михаил Андронов (мастерская С.Л.Шумакова) за фильм «Перевозчик»

• За лучшую работу звукорежиссера – Алексей Быстрых («Любо Любэ», мастерская А.А. Худякова)

• За лучшую работу художника-постановщика – Мария Юревич («Зам», мастерская Н.В. Пархоменко)

• За лучшую работу художника по костюмам – Лара Ларина («Я - Толя Носов»)

• За лучшую организацию производства фильма – Елизавета Кривоногова («Последняя смена»)

Специальные дипломы профессионального жюри

• «За правильное решение для смены профессии неудачников» – режиссер Каурбек Бароев («Профессионалы», мастерская Н.Б. Дабижа)

• «За сценарий» – режиссер Александра Бадаева («Пластырь с динозавриками», мастерская Ю.М. Беленького и В.С. Калинина)

• «За искренность» – режиссер Илья Ворошилов («Голоса», мастерская А.Е. Учителя и А.И. Гелейна)

• «За раскрытие социально значимой темы» – режиссер Анна Бутюгова («Макар», мастерская Ю.М. Беленького и В.С. Калинина)

• «За поднятие важной темы для нашего общества» – режиссер Маргарита Харьковская («От тебя пахнет пловом», мастерская Е.Г. Яременко)

• «За профессионализм» – режиссер Рафаэль Мукаев («Намыс», мастерская А.А. Прошкина)

Специальные призы

• Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена

– режиссер Илья Ворошилов («Голоса», мастерская А.Е. Учителя и А.И. Гелейна)

– режиссер Екатерина Зиновьева, оператор Артем Стрункин («Скворечник», мастерская А.В. Осипова и Т.П. Юриной)

– режиссер Владислав Зайцев («Я вспоминаю», мастерская А.В. Осипова и Т.П. Юриной)

• Специальный приз имени В.Я. Бахмутского «В поисках утраченного…»

– «За яркое решение и эффектное воплощение» – режиссер Полина Волкова («Поиски возлюбленной», руководитель Н.Л. Пайтмак)

– «За художественный поиск и освоение сложного литературного материала в жанре мюзикла» – режиссер Анастасия Васильева («Алиса», мастерская А.Г. Плоткиной)

• Специальный приз имени Ю.А. Михайлова – звукорежиссер Альберта Машкина (мастерская В.К. Литровника) за работу в фильме «За порог»

• Специальный приз имени С.В. Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка» – режиссер Матвей Кораблев («Хворь», мастерская В.В. Меньшова, руководители мастерской С.В. Урсуляк и В.И. Тумаев)

• Специальный приз Гильдии кинооператоров имени В.И. Юсова «За смелость, творческий поиск, трудолюбие и безусловный талант» – оператор Семен Кретов (мастерская М.Л. Аграновича)

• Специальный приз кафедры режиссуры игрового фильма «За монтажное решение» имени Л.Б. Фелонова – режиссер Полина Капантина («Свобода есть», мастерская С.А. Соловьева, руководитель Н.И. Лебедев)

• Приз студенческого жюри – режиссер Иван Родин («Глэм!», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой)

• Специальный диплом студенческого жюри «За цельность кинематографического высказывания» – режиссер Алисия Светик («Курака», мастерская А.Е. Учителя и А.И. Гелейна)

• Специальный диплом студенческого жюри «За выразительность киноязыка» – режиссер Аскер Унаев («Последняя смена», мастерская В.Ю. Абдрашитова и А.В. Сиренко)

• Специальный диплом студенческого жюри «За силу духа» – режиссер Нану Тлисов («Клятва», мастерская С.В. Мирошниченко, С. Л. Зоновой)

• Приз за лучший фильм по мнению зрителей – «Она снова пришла, чтобы вынести мозг» (реж. Илья Брисюк, мастерская Н.Г. Лациса) и «От тебя пахнет пловом» (реж. Маргарита Харьковская, мастерская Е.Г. Яременко)

• Гран-При конкурса сценариев ВГИК – Павла Стратулат (сценарий полнометражного фильма «Филарет», мастерская Ю.Н. Арабова Ю.Н., Т.А. Дубровиной)

Фото: пресс-служба фестиваля