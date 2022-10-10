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Продюсер Антон Златопольский прокомментировал стартовый результат фильма «Сердце пармы»

Автор: БК

10 октября 2022

В первый уикенд картина заработала 135 млн рублей

Продюсер Антон Златопольский прокомментировал результат премьерного уикенда экшн-драмы СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Картина возглавила прокат на уикенде 6-9 октября 2022 года, а также показала лучший старт среди российских проектов в этом году и среди всех релизов, начиная с марта 2022 года. По данным БК, в стартовые выходные фильм Антона Мегердичева заработал 135,4 млн рублей.

«Сегодня, как никогда, нашему кино нужен успех — не только потому, что наше СЕРДЦЕ ПАРМЫ по-настоящему зрелищный фильм, снятый для большого экрана, — отметил Антон Златопольский. — Прорыв нужен буквально всем — и аудитории, и индустрии, и кинотеатрам, в которые наконец активно возвращается зритель. Сегодняшнюю ситуацию проката не с чем сравнивать — мы находимся в беспрецедентной точке отсчета, мы делаем все возможное, чтобы поддержать фильм, и эта точка уже стала началом нового возвращения зрителя в российские кинотеатры, что видно по результатам первого уикенда».

Директор по репертуарному планированию сети кинотеатров «Синема Парк и Формула кино» Елена Захарова также прокомментировала сборы фильма: «СЕРДЦЕ ПАРМЫ — фильм-событие, который кинотеатры очень ждали последние 8 месяцев. Первые 1000 мест мы продали на премьерном показе в нашем кинотеатре в Перми. Это был отличный знак высоких сборов на предстоящем старте фильма, который по итогам первого уикенда полностью оправдал наши ожидания. Давно мы не видели таких показателей и очень довольны. Это вселяет надежду, что зритель возвращается в кинотеатры и хочет смотреть фильмы на большом экране. А положительные отзывы наших гостей и масштабная рекламная кампания фильма на федеральных каналах дают уверенность, что в ближайшие недели СЕРДЦЕ ПАРМЫ с большим отрывом сохранит лидерство на рынке».

«Готовя проект к выпуску, мы прекрасно понимали, что на ПАРМЕ лежит двойная ответственность, — заявил генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. — СЕРДЦЕ ПАРМЫ – главная надежда индустрии в этом году, это картина, которая может стать локомотивом кинотеатрального смотрения. Маркетинг релиза строился по принципу самых крупных отечественных блокбастеров с корректировкой на изменение рекламного ландшафта. И бокс-офис первого уикенда доказывает нам, что люди хотят и готовы ходить в кино на по-настоящему качественные отечественные картины. В настоящий момент мы открываем новую страницу кинотеатрального проката в нашей стране, сравнения с прошлым потеряли всякую актуальность. Мы видим отклик аудитории, которая впервые с марта пришла в кинотеатры, наблюдаем отличный позитивный «сарафан», и уверены, что фильм ждет долгая прокатная судьба. Мы верим в то, что СЕРДЦЕ ПАРМЫ станет предвестником будущих прокатных успехов отечественного кино». 

Над производством картины СЕРДЦЕ ПАРМЫ работали компании Star Media и «Профит», телеканал «Россия 1», при поддержке Фонда кино.

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