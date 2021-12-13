Viasat и PLANETA INFORM договорились о сотрудничестве

На телеканалах и видеосервисе группы компаний станут доступны десятки фильмов

Группа компаний Viasat, лидер рынка платного телевидения в России, договорилась о партнерстве с кинопрокатной компанией PLANETA INFORM. Несколько десятков популярных и известных картин зарубежного и российского производства станут доступны зрителям телеканалов семейства TV1000, в которые входят TV1000 Русское Кино, TV1000, TV1000 Action, пакета ViP — ViP Premiere, ViP Comedy, а также пользователям онлайн-кинотеатра ViP Play.

В рамках контракта на каналах Viasat будут показаны десятки эксклюзивных прокатных российских фильмов, в том числе, комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК с Павлом Табаковым, Ингрид Олеринской и Данилой Козловским в главных ролях; психологический триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА с Марьяной Спивак, Дарьей Жовнер и Евгением Ткачуком; комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК Сарика Андреасяна; приключенческая фантастика ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ о вирусе, который может поразить всё живое, с Аленой Константиновой, Егором Корешковым, Дмитрием Фридом и Катериной Шпицей в главных ролях; фантастический триллер Александра Богуславского НЕВЕДОМОЕ с Виктором Добронравовым; экранизация культового романа Евгения Замятина МЫ.

Кроме того, зрители смогут посмотреть такие зарубежные новинки российского проката, как мюзикл АННЕТТ французского режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях; фильм ужасов КРИК. КРОВАВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ, а также экзотичный южноафриканский фантастический хоррор ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ НАС.

«Мы продолжаем расширять наше контентное предложение в ответ на потребности нашей аудитории. Партнерство с PLANETA INFORM – это логичный шаг в реализации данной стратегии. Существующая библиотека эксклюзивного контента Viasat теперь пополнится долгожданными новинками отечественного и зарубежного кинематографа», – подчеркнул генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

«Мы рады продолжить уже сложившееся стратегическое сотрудничество с Viasat по эксклюзивам и библиотеке. Уверен, что зритель по достоинству оценит наши хиты, — отметил генеральный директор PLANETA INFORM Дмитрий Литвинов.

Кроме эксклюзивных кинокартин в доступе появятся и старые кинохиты, как французский зомби-триллер ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ, картина НЕВЕСТА Святослава Подгаевского, а также исландский триллер о выживании ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ с Мадсом Миккельсеном в главной роли.