top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Студия Видеопрокат» запускает производство документальных фильмов

«Студия Видеопрокат» запускает производство документальных фильмов

Автор: Виолетта Палий

9 декабря 2021

Релиз первого проекта запланирован на 2022 год на more.tv и Wink

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва объявила о запуске производства документальных фильмов. Первым проектом станет совместный с «НМГ Студией» документальный сериал об MMA. Шоураннером проекта выступит Сергей Бондарчук.

Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, продюсеры «Студии Видеопрокат»: «Документальное кино сейчас — это стремительно и очень своеобразно развивающаяся часть индустрии контента. Наша амбициозная задача — это создание суперсовременных документальных проектов на интересные и актуальные для зрителей темы с командами по всему миру.»

Сергей Бондарчук, продюсер «Студии Видеопрокат», шоураннер документального проекта об MMA«Нам очень нравятся новые направления, в которых движется наша компания: например, документалистика. Сегодня в этой сфере появился практически новый язык повествования. И начинать с темы ММА очень интересно, ведь это по сути самый развивающийся и зрелищный вид спорта на данный момент, со своими героями взлетами и падениями! Я и сам уже много лет слежу за событиями в этой сфере. И даже в кино — например, в картине ВОИН сыграл героя, связанного с темой ММА, а в фильме ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ исполнял роль борца Александра Карелина. На ринге, в момент решающей схватки, часто ярче всего подсвечиваются человеческие конфликты и драмы, и я очень рад, что мне наконец-то представится возможность это показать. Мы в «Студии Видеопрокат» надеемся максимально раскрыть для зрителя тему современного ММА и показать ее с разных, порой совсем неожиданных сторон. Очень горим этим проектом».

Ранее «Студия Видеопрокат» объявила также о подписании эксклюзивного соглашения с Евгением Сангаджиевым. Контракт заключен на три года.

Также на днях в Москве завершились съемки первого блока совместного проекта «Студии Видеопрокат» и «НМГ Студии», сериала «Балет». Премьера проекта запланирована на 2022 год.

 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

ViP Play представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Start анонсировал новинки декабря 2021 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 ноября по 5 декабря
Подробнее
Владимир Путин поручил распространить «Пушкинские карты» на покупку билетов в кинотеатры
Подробнее
В Лондоне объявлены лауреаты премии «Золотой Единорог» 2021 года
Подробнее
Прогноз БК на «новогоднюю битву»: Четыре богатыря и шахматная матрица
Подробнее
Владимир Кириенко станет новым гендиректором VK
Подробнее
МТС будет финансировать производство контента для внешнего рынка
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века
Подробнее
Российские компании подвели итоги выставки Dubai International Content Market
Подробнее
Disney изменила даты старта российского проката у ряда своих релизов
Подробнее
Берлинский веб-фестиваль представил программу 2021 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала драма «Дом Gucci»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» занял лидирующую позицию
Подробнее
Холдинг «Газпром-медиа» получит акции VK
Подробнее
Компания Walt Disney выбрала нового председателя совета директоров
Подробнее
Касса четверга: «Дом Gucci» уверенно лидирует
Подробнее
«Российский кинобизнес», декабрь 2021 года: первый день
Подробнее
В столице прошла премьера «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «День мертвых»
Подробнее