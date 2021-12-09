«Студия Видеопрокат» запускает производство документальных фильмов

Релиз первого проекта запланирован на 2022 год на more.tv и Wink

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва объявила о запуске производства документальных фильмов. Первым проектом станет совместный с «НМГ Студией» документальный сериал об MMA. Шоураннером проекта выступит Сергей Бондарчук.

Алексей Киселёв, Анастасия Корецкая, продюсеры «Студии Видеопрокат»: «Документальное кино сейчас — это стремительно и очень своеобразно развивающаяся часть индустрии контента. Наша амбициозная задача — это создание суперсовременных документальных проектов на интересные и актуальные для зрителей темы с командами по всему миру.»

Сергей Бондарчук, продюсер «Студии Видеопрокат», шоураннер документального проекта об MMA: «Нам очень нравятся новые направления, в которых движется наша компания: например, документалистика. Сегодня в этой сфере появился практически новый язык повествования. И начинать с темы ММА очень интересно, ведь это по сути самый развивающийся и зрелищный вид спорта на данный момент, со своими героями взлетами и падениями! Я и сам уже много лет слежу за событиями в этой сфере. И даже в кино — например, в картине ВОИН сыграл героя, связанного с темой ММА, а в фильме ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ исполнял роль борца Александра Карелина. На ринге, в момент решающей схватки, часто ярче всего подсвечиваются человеческие конфликты и драмы, и я очень рад, что мне наконец-то представится возможность это показать. Мы в «Студии Видеопрокат» надеемся максимально раскрыть для зрителя тему современного ММА и показать ее с разных, порой совсем неожиданных сторон. Очень горим этим проектом».

Ранее «Студия Видеопрокат» объявила также о подписании эксклюзивного соглашения с Евгением Сангаджиевым. Контракт заключен на три года.

Также на днях в Москве завершились съемки первого блока совместного проекта «Студии Видеопрокат» и «НМГ Студии», сериала «Балет». Премьера проекта запланирована на 2022 год.