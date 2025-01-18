«Волшебник Изумрудного города» заработал три миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 11:00 (мск) 18 января, кассовые сборы отечественной сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты.

Ранее отметка в 3 млрд покорялась ЧЕБУРАШКЕ (6,793 млрд), ХОЛОПУ и ХОЛОПУ 2 (3,074 млрд и 3,843 млрд соответственно), а также БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ (3,036 млрд).

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА