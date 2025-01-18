top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Волшебник Изумрудного города» заработал три миллиарда в российском прокате

«Волшебник Изумрудного города» заработал три миллиарда в российском прокате

Автор: БК

18 января 2025

Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 11:00 (мск) 18 января, кассовые сборы отечественной сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты. 

Ранее отметка в 3 млрд покорялась ЧЕБУРАШКЕ (6,793 млрд), ХОЛОПУ и ХОЛОПУ 2 (3,074 млрд и 3,843 млрд соответственно), а также БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ (3,036 млрд).

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Финист. Первый богатырь» взлетел на вершину
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 января 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Финист» опередил «Волшебника»
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 января 2025 года
Подробнее
Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival
Подробнее
Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в России
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаров
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 января
Подробнее
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Официальная касса России: в гостях у сказки
Подробнее
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»
Подробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 году
Подробнее
Международная касса: в мировом прокате продолжают царить холдоверы
Подробнее
Объявлены даты проведения премии ТЭФИ 2025 года
Подробнее
Гильдия продюсеров США вновь перенесла объявление номинантов на свою премию
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Финист» продолжает лидировать
Подробнее