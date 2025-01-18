«Волшебник Изумрудного города» заработал три миллиарда в российском прокате
Автор: БК
18 января 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 11:00 (мск) 18 января, кассовые сборы отечественной сказки ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составили чуть больше 3 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 18-й день проката ленты.
Ранее отметка в 3 млрд покорялась ЧЕБУРАШКЕ (6,793 млрд), ХОЛОПУ и ХОЛОПУ 2 (3,074 млрд и 3,843 млрд соответственно), а также БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ (3,036 млрд).
Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
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