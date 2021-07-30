Онлайн-кинотеатр ViP Play представил новинки августа

С 1 августа – семейная анимационная комедия КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ

Избалованный пёсик по кличке Принц привык к роскоши и королевскому обхождению. Его пожилая богатая хозяйка души не чает в своем любимчике и всячески потакает любой прихоти питомца. Но внезапно королевский образ жизни Принца закончился – после смерти хозяйки он оказался на улице ни с чем. И теперь наш хвостатый герой должен научиться жить в городе, полном опасностей. Принцу предстоит встретить новых друзей, избавиться от недружелюбных белок и найти новый дом.

Со 2 августа – российская комедия ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ

Полицейский Юрий Скворцов после ухода жены летит залечивать душевные раны в Болгарию. Казалось бы, здесь есть всё, что ему нужно – теплое море, палящее солнце, горячие красотки и нескончаемое вино. Но Юрий даже не подозревает, что вскоре ему предстоит вступить в схватку с… монстрами! Ночью из моря вышли неведомые чудища, у которых есть лишь одно слабое место – алкоголь. Теперь Юрий должен спасти всех отдыхающих на курорте, провести настоящий бой и завоевать сердце красавицы Бояны.

С 7 августа – музыкальная мелодрама ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Кантри-певица Шейна грезит о музыкальной карьере. Несмотря на талант, она терпит неудачи одну за другой. Однажды в ее городок приезжает за вдохновением автор песен Грейди. Они решают объединиться и написать будущий хит. Однако творческий союз незаметно перерастает в нечто большее.

С 7 августа – ретро-драма СТРАНА ГРЁЗ

1930-е годы, на дворе Великая депрессия. В американской глубинке живет мечтательный 17-летний юноша Юджин. Его город накрывают засуха и штормы, вслед за которыми прилетает тревожное сообщение о поиске известной преступницы Элисон Уэллс. Девушка обчистила несколько банков, и за её поимку обещают денежное вознаграждение. Юджин отправляется на охоту преступницы, надеясь таким образом спасти семейную ферму. Однако встреча с Элисон кардинально меняет все его планы.

С 7 августа – детективный триллер МАГИЯ ЗВЕРЯ

История начинается с пропажи богатой парижанки во время снежной бури в альпийской деревушке. К ее исчезновению могут быть причастны несколько человек: фермер, его неверная жена, юный темнокожий мошенник, официантка и нелюдимый отшельник. Местному полицейскому предстоит распутать это загадочное дело.

С 13 августа – романтическая мелодрама УНДИНА

В городском музее Берлина работает экскурсоводом прекрасная девушка Ундина. Она знает всё об архитектуре города, а посетители выставки заслушиваются её рассказами. Однажды возлюбленный Ундины решает расстаться с ней в их любимом кафе. Вскоре у девушки завязываются новые отношения – в том же кафе она знакомится с влюбленным в нее водолазом-романтиком. Но чем сильнее чувства испытывает Ундина, тем дальше её надежда на счастье.

С 26 августа – фантастическая драма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ

Недалекое будущее. Молодой учёный Джордж работает на крупную корпорацию и занимается разработкой искусственного интеллекта в секретной лаборатории. Параллельно он собирает робота, в который планирует загрузить сознание погибшей жены. Вскоре Джордж приближается к успеху, но именно в этот момент незнакомцы пытаются уничтожить труды ученого. Джордж готов пожертвовать всем, чтобы довести начатое до конца.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий