Онлайн-кинотеатр ViP Play анонсировал премьеры октября 2021 года

Ожившие мифы Древней Греции, разборки гангстеров и кошмары наяву с куклой Чаки

• C 13 октября – «Чаки» (18+, эксклюзивная премьера, 1 сезон, 10 серий)

На уличной распродаже в небольшом городке появляется таинственная кукла, а позже провинциальную идиллию нарушает череда зверских убийств. Кажется, эти события как-то связаны. ]Это продолжение «приключений» куклы-маньяка.

• С 1 октября – ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (18+)

Бездетная пара находит в лесу загадочную капсулу с младенцем внутри. Герои решают воспитать его как собственного ребенка, не подозревая, каким кошмаром обернется это решение в будущем. Хоррор-переосмысление истории Супермена, среди продюсеров которой значится Джеймс Ганн.

• С 5 октября – «Светила» (18+, 1 сезон, 6 серий)

Новая Зеландия 1860-х годов становится центром «золотой лихорадки», куда стекаются искатели приключений и сокровищ со всего мира. Здесь же разворачивается цепочка таинственных событий, связанная с гибелью одинокого старателя и его загадочным «наследством». Экранизация романа Элеоноры Каттон с Евой Грин и другими звездами.

• С 5 октября – «Дивный новый мир» (1 сезон, 9 серий)

Мир будущего достиг утопичного всеобщего счастья — никаких болезней, голода и бедности, а любая грустная мысль отступает после особой таблетки. Но когда привычный порядок нарушает загадочный человек, оказывается, что система не так совершенна, как казалось на первый взгляд. Сериальная экранизация легендарной классики Олдоса Хаксли.

• С 11 октября – «Атлантида» (2 сезона, 25 серий)

Юноша по имени Ясон одержим поисками пропавшего отца, в ходе которых оказывается на таинственном берегу. Герой выясняет, что попал в легендарную Атлантиду, полную мифических созданий и волшебства, и где ему предстоит немало приключений и подвигов. Сказочная интерпретация рассказов о затонувшем городе и переосмысление греческой мифологии.

• С 5 октября – АНТЕБЕЛЛУМ (18+)

Писательница Вероника — ярый борец с расовой дискриминацией. По загадочному стечению обстоятельств женщина попадает в прошлое и становится рабыней, а вернуться в свой мир оказывается не так просто. Триллер в духе оскароносного ПРОЧЬ.

• С 13 октября – КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ

Две молодые пары планируют уикенд на побережье океана и арендуют роскошную виллу с прекрасным видом. Но отдых омрачает одно пугающее обстоятельство: во всех комнатах дома установлены камеры, пристально следящие за каждым шагом постояльцев, а владелец — не так прост, как кажется на первый взгляд. Картина от режиссера Дэйва Франко.

• С 17 октября – КРОВНЫЕ УЗЫ

Шериф в отставке вместе с женой счастливо живут на горном ранчо. Но идиллию нарушает череда трагедий — их сын погибает, а внук оказывается в плену опасного и жестокого семейства. Бывший коп и его не менее смелая жена решают наказать преступников и спасти ребенка любой ценой. Экранизация романа с дуэтом Кевина Костнера и Дайан Лейн.

• С 21 октября – СПАРТАК (3 сезона, 33 серии и 6 серий спин-оффа)

Экранизация легендарной истории знаменитого римского гладиатора, разлученного с любовью всей жизни. Каждый день он сражается за свою жизнь на арене Колизея, но главные его цели — месть и свобода.