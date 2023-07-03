VK поменял менеджент

Мария Краснова ушла со своего поста

Генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом.

С 3 июля 2023 года управление социальной сетью ВКонтакте будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента ВКонтакте. Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.