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VK поменял менеджент

Автор: БК

3 июля 2023

Мария Краснова ушла со своего поста

Генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор ВКонтакте Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом.

С 3 июля 2023 года управление социальной сетью ВКонтакте будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента ВКонтакте. Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.

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