Компания VK увеличила выручку на 19% за 2022 год

Социальная сеть опубликовала отчетность

VK Company Limited опубликовала финансовую отчетность по МСФО, в которой содержатся данные за четвертый квартал и весь 2022 год. Согласно документу, выручка VK за 2022 год выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, составив 97,8 млрд рублей. Совокупный убыток снизился до 2,9 млрд рублей с 15,3 млрд благодаря реструктуризации и оптимизации активов. Снижение убытка за минувший год составило 12,4 млрд рублей.

Основным источником роста выручки стали доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 29% по сравнению с 2021 годом. Главными драйверами развития рекламного направления стали перформанс-форматы, которые выросли на 59%, и сегмент среднего и малого бизнеса, увеличившийся в 2,1 раза.

Выручка в сегменте «Социальные сети и контентные сервисы» составила 75,1 млрд рублей, что на 22% больше показателя 2021 года. Самым быстрорастущим сегментом VK стали «Технологии для бизнеса». Это подразделение выросло на 83% год к году до 5,8 млрд рублей.

Еще одним фактором роста выручки стало приобретение активов компании «Яндекс»: «Дзен» и «Новости», в сентябре 2022 года. Средняя месячная аудитория ленты «Дзена» в 2022 году составила 70 млн человек, а количество активных авторов удвоилось до 100 тыс в неделю.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,9% год к году и составила 20 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 20,4% благодаря росту показателя в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» — на 15 и 17 процентных пункта соответственно.

Согласно данным отчета, в четвертом квартале 2022 года средняя месячная аудитория выросла на 9,6% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года до 79,5 млн пользователей, что стало рекордом для социальной сети. К концу 2022 года пользователи сервисов VK составляли более 90% месячной аудитории Рунета.

За 2022 год на платформе было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента: посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. Количество просмотров ленты в четвертом квартале 2022 года увеличилось на 47% по сравнению с последним кварталом 2021 года. Число подтвержденных запросов на добавление в друзья выросло на 31% год к году.