Выручка VK выросла почти на 40 процентов

IT-гигант отчитался о финансовых результатах за первый квартал

VK представила финансовые и операционные показатели за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, выручка компании выросла на 39,5% по сравнению с первым кварталом 2022 года до 27,3 млрд рублей.

Таких показателей удалось достичь, в первую очередь, за счет роста на 67% онлайн-рекламы, доход от которой составил 16,3 млрд рублей.

В VK отметили эффект от консолидации рекомендательной системы «Дзен». Выручка сегмента технологий для бизнеса (входят облачные услуги VK Cloud и система совместной работы VK WorkSpace) увеличилась на 55,4%, до 1,1 млрд рублей, выручка edtech-проектов (Skillbox, Geekbrains, «Сферум», «Учи.ру» и т. д.) — на 20,4%, до 3,4 млрд рублей.

На сегмент социальных сетей и контентных сервисов пришлось 21,5 млрд рублей выручки: показатель сегмента вырос на 46,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года

Скорректированная EBITDA корпорации увеличилась на 8,9% год к году до 20 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 20,4%.

Среднесуточное количество просмотров VK Видео в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд. Этого удалось достичь в том числе благодаря совершенствованию рекомендательных алгоритмов — просмотры на главной витрине видео выросли на 145% год к году.

Другим драйвером роста послужило формирование собственной библиотеки профессионального контента. В частности, в 2023 году на сервис переехало шоу «ЧБД».

Ежедневные просмотры VK Клипов в первом квартале 2023 года выросли на 104% по сравнению с первым кварталом 2022 года до 956 млн. Time spent VK Клипов вырос на 150% год к году — в том числе благодаря новой системе рекомендаций. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 106%, а число создателей контента — на 119%.