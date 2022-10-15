Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое

Дискуссия прошла в рамках конференции конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости»

В рамках конференции «Медиабизнес», организованной газетой «Ведомости», прошло обсуждение «Видеосервисы в новой реальности». В начале дискуссии управляющий директор аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов представил скорректированный прогноз роста рынка российских VOD-сервисов по итогам 2022 года. Ожидается, что рынок неоператорских VOD-сервисов увеличится до 51,4 млрд рублей (+12%), сегмент операторских VOD-сервисов — до 15,1 млрд рублей (+27%). Основной причиной прироста рынка Аниклов назвал уход с российского рынка двух игроков — Netflix и Megogo.

Продюсер оригинального контента Okko Гавриил Гордеев отметил, что он позитивно смотрит на прогнозы. «Сейчас время роста, но вопрос в том, как мы к нему относимся: будем ли мы переживать и ждать, когда что-то успокоится, или будем действовать и наращивать контент». Он подчеркнул, что лето всегда считалось провальным сезоном, а осень — с более высокими показателями. В этом году такого не случилось, летний сезон был ровный. Гордеев также заявил, что смотрение осенью этого года оказалось сильно выше, чем в прошлом. Абсолютных показателей по аудитории продюсер не назвал. Он также подчеркнул, что сериал «1703» на Okko стартовал чуть ниже по смотрению, чем «Чикатило».

Глава производства оригинального контента «Кинопоиска» Михаил Китаев подтвердил, что смотрение этим летом действительно было лучше, чем в прошлом. В частности, на сервисе хорошо работала лицензионная библиотека и телевизионные хиты. Китаев призвал дождаться окончания квартала, чтобы познакомиться с финансовыми результатами платформы, однако подчеркнул, что в данный момент число подписчиков «Яндекс Плюса» составляет более 15 млн аккаунтов, а смотрение в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021-го увеличилось на 60%, заявил представитель «Кинопоиска». «Сейчас объем библиотеки не так важен, как качество», — заключил Китаев.

В продолжение разговора об оригинальном контенте директор департамента собственного производства «Иви» Вадим Соколовский рассказал, как зрители смотрели сериал «Химера», все серии которого на онлайн-кинотеатре вышли в день премьеры: «Смотрят очень хорошо и запойно. Это сработало на 100%, мы будем продолжать выкладывать следующие наши оригинальные проекты в таком формате». Также представитель «Иви» прокомментировал сокращение размера библиотеки и уменьшение доли рынка онлайн-кинотеатра. «В библиотеке было много того, что действительно лежит мертвым грузом. Это необязательно фильмы и сериалы, там были какие-то программы. Сейчас у нас хорошо работают турецкие сериалы. Кроме того, у нас нет стремления положить всех и кровь из носу быть номер один. У нас происходит наращивание аудитории. При этом мы провели санитарную чистку библиотеки, это было сознательным шагом. Нам важно, чтобы был качественный контент, который люди все время смотрели. Нам не важно, чтобы на дальних полках было такое-то количество тайтлов. Нам важно, чтобы тайтлы были в ротации», — отметил Соколовский.

Заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов рассказал, что именно за счет оригинальных проектов видеосервис сумел отстроиться и нарастить уникальное предложение. В частности, за счет этого к августу этого года платформа увеличила базу подписчиков до 2,1 млн аккаунтов. Также Кожухов высказался о восстановлении аудитории после отключения платежей в приложениях. «Летом был тот период, когда все онлайн-кинотеатры смогли частично вернуть ту базу, которая ушла из-за отключения платежей в App Store. К концу весны и к лету ситуация по этому оттоку выровнялась. Потребовалось время, и платформы научились с этим работать. Мы видим тренд, что у людей есть высокий запрос на новостной и событий контент, при этом люди хотят развлекаться и немного отключиться на онлайн-кинотеатрах. В этой связи мы, конечно, продолжим расти, хотя, возможно, не так агрессивно. Онлайн-кинотеатр — это про что смотреть, и как ты это смотришь. По прогнозу на следующий год я частично разделю оптимизм. Думаю, что рост рынка на 12% — весьма оптимистичный».

Топ-менеджеры российских онлайн-кинотеатров также единогласно выступили против законопроекта о принудительном лицензировании. Гавриил Гордеев заявил: «Чем дольше мы не будем лезть в это, тем лучше. Если какое-то количество мейджоров ушло, то мы думаем, что ничего больше нет. Это не так, не нужно вешать на оставшийся контент клеймо второго сорта». Михаил Китаев поддержал коллегу: «Есть ощущение, что это какая-то сиюминутная выгода, которая интересна только офлайн-кинотеатрам. Этот проект сменит всю схему дистрибуции на многие годы, это очень губительная штука. Мы хотим оставаться в легальной сфере». Макар Кожухов заявил, что считает развитие пиратства и любую форму обхода традиционных взаимоотношений между игроками губительными для рынка. В свою очередь Вадим Соколовский подчеркнул, что пиратство — это зло, с которым в целом нужно бороться как с явлением.

Кроме того, Михаил Китаев высказался про экспорт российского контента за рубеж: «Международные продажи очень сильно видоизменились, как количественно, так и качественно. Они продолжаются, выросли продажи с регионом MENA. Также есть единичные сделки с Западной Европой и Северной Америкой — с небольшими инди-компаниями и дистрибьюторами». Представители «Иви», Okko и Premier на вопрос о международных продажах не ответили.