Экранизация «Войны и мир» Сергея Урсуляка запланирована к выходу в 2027 году

Об этом рассказал сам режиссер

Режиссер Сергей Урсуляк предполагает, что его экранизация романа «Война и мир» будет готова к концу 2027 года. Об этом режиссер заявил в разговоре с ТАСС.

«Мы сейчас в самом начальном периоде. Это предложение канала «Россия». Говорить особенно не о чем, но принципиальное решение каналом принято. Надеюсь, что все состоится. Думаю, что это конец 2027 года», – сказал Урсуляк.

Напомним, что новый многосерийный проект по роману Льва Толстого готовится телеканалом «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start.

Помимо этого, еще одну экранизацию «Войны и мир» готовит «Кинокомпания братьев Андреасян» – их проект станет полнометражным фильмом для кинотеатрального релиза.

Фото: кадр со съемок фильма ОДЕССКИЙ ПАРОХОД