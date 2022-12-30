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Аркадий Волож покидает «Яндекс»

Автор: БК

30 декабря 2022

Об этом он сообщил в письме сотрудникам компании

Стало известно, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию. Об этом пишет «Коммерсант». Волож сообщил сотрудникам об окончательном уходе в прощальном письме, которое было распространено на внутреннем портале компании.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — заявил Волож.

Также Волож сообщил, что ему по-прежнему интересно помогать советами международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

3 июня Аркадий Волож был включен в санкционный список ЕС из-за того, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под санкции госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день «Яндекс» сообщил, что господин Волож покидает все посты в компании. Он руководил головной компанией «Яндекса», голландской Yandex N.V. и входил в ее совет директоров.

В июле стало известно, что с Аркадием Воложем ведутся переговоры о разделе части активов. В сентябре, по данным Forbes, господин Волож предложил Алексею Кудрину, тогдашнему председателю Счетной палаты, 5% компании через опционы, если тот перейдет в «Яндекс». В начале декабря Кудрин занял в  «Яндексе» советником по корпоративному развитию.

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