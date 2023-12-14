Ларс Фон Триер работает над новым фильмом

Съемки картины должны начаться в следующем году

Похоже, Ларс Фон Триер все-таки решил вернуться в кино. World of Reel сообщает, что датский режиссер работает над новым проектом.

Инсайдеры утверждают, что постановщик почти закончил работу над сценарием грядущего фильма и планирует снимать его в следующем году.

Напомним, что осенью 2022 года Фон Триер объявил о том, что у него диагностировали болезнь Паркинсона и что он планирует взять перерыв от режиссуры. Его последний, на данный момент, полнометражный проект – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК с Мэттом Диллоном – вышел в прокат в 2018 году.

Фото: кадр со съемок фильма ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК