Ларс Фон Триер работает над новым фильмом
Автор: Илья Кувшинов
14 декабря 2023
Съемки картины должны начаться в следующем году
Похоже, Ларс Фон Триер все-таки решил вернуться в кино. World of Reel сообщает, что датский режиссер работает над новым проектом.
Инсайдеры утверждают, что постановщик почти закончил работу над сценарием грядущего фильма и планирует снимать его в следующем году.
Напомним, что осенью 2022 года Фон Триер объявил о том, что у него диагностировали болезнь Паркинсона и что он планирует взять перерыв от режиссуры. Его последний, на данный момент, полнометражный проект – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК с Мэттом Диллоном – вышел в прокат в 2018 году.
Фото: кадр со съемок фильма ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК
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