top banner

Ларс Фон Триер работает над новым фильмом

Автор: Илья Кувшинов

14 декабря 2023

Съемки картины должны начаться в следующем году

Похоже, Ларс Фон Триер все-таки решил вернуться в кино. World of Reel сообщает, что датский режиссер работает над новым проектом.

Инсайдеры утверждают, что постановщик почти закончил работу над сценарием грядущего фильма и планирует снимать его в следующем году.

Напомним, что осенью 2022 года Фон Триер объявил о том, что у него диагностировали болезнь Паркинсона и что он планирует взять перерыв от режиссуры. Его последний, на данный момент, полнометражный проект – ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК с Мэттом Диллоном – вышел в прокат в 2018 году.

Фото: кадр со съемок фильма ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2025 годы
Подробнее
Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете
Подробнее
AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2023 года
Подробнее
Фонд кино проведет питчинг национальных фильмов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках декабря
Подробнее
Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 декабря 2023 года
Подробнее
«Оппенгеймер» не попал в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Подробнее
Касса четверга: «Теща» вновь лидирует
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Теща» продолжает лидировать
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Новогодний шеф»
Подробнее
Райан Рейнольдс просит папарацци не спойлерить «Дэдпула 3»
Подробнее