Открылся XVI международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард»

Фильмом открытия этого года стала спортивная драма «Легенда о самбо»

25 августа в Оренбурге стартовал XVI международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард». Фильмом открытия этого года стала спортивная драма Андрея Богатырева ЛЕГЕНДА О САМБО, повествующая об истории создания русского искусства самообороны.

Главные роли в картине исполнили Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Ольга Сташкевич, Вольфганг Черни и Антон Вохмин, а песню для фильма специально записал лидер группы «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр.

Специальный приз за вклад на церемонии открытия фестиваля получил актер Сергей Маковецкий. Музыкальным гостем мероприятия, которое прошло в СКК «Оренбуржье», стала группа Uma2rman.

Жюри международного конкурса возглавит режиссер Вера Сторожева, жюри конкурса российского кино – профессор Хонг Санг Ву, а председателем конкурса короткого метра станет главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова.

XVI смотр станет самым открытым и общедоступным событием за всю историю кинофорума – почти все кинопоказы и встречи с артистами будут бесплатными для зрителей. Такая возможность появилась благодаря гранту Минэкономразвития и нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

В конкурсе фестиваля будут показаны новые картины российских и зарубежных режиссеров, в том числе КНИГА РЕШЕНИЙ Мишеля Гондри, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ Паоло Дженовезе, ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Наталии Мещаниновой и многие другие.

В международном и российском конкурсе призы будут вручены в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса». В конкурсе короткого метра «Шаг» победитель определяется в одной номинации «Лучший фильм».

Церемония закрытия кинофорума и награждение победителей пройдет 31 августа в Оренбургской областной филармонии.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДА О САМБО