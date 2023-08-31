Фестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» объявил победителей
В международном конкурсе победу одержал фильм Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет»
Названы победители XVI международного кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия смотра, которая прошла в Оренбургской областной филармонии.
В международном конкурсе лауреатом стал ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Наталии Мещаниновой, а в открытом конкурсе российского кино «Сплетенные параллели» – ФОРТУНА Мухиддина Музаффара. Обладателем главной награды в конкурсе короткого метра «Шаг» стал фильм «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама» Рауля Гейдарова.
Международный конкурс
• Лучший фильм – ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, реж. Наталия Мещанинова
• Лучший режиссер – Айбек Дайырбеков (ЗАПАХ ПОЛЫНИ, Кыргызстан)
• Лучшая мужская роль – Айбар Салы (БРАТЬЯ, реж. Дархан Тулегенов, Казахстан)
• Лучшая женская роль – Ксения Маринкович (ВЫ ВИДЕЛИ ЭТУ ЖЕНЩИНУ?, реж. Мация Глушевич и Душан Зорич, Сербия/Хорватия)
Открытый конкурс российского кино «Сплетенные параллели»
• Лучший фильм – ФОРТУНА, реж. Мухиддин Музаффар
• Лучший режиссер – Роман Михайлов (НАСЛЕДИЕ)
• Лучшая мужская роль – Абдумумин Шарифи и Салохиддин Шукурзода (ФОРТУНА, реж. Мухиддин Музаффар)
• Лучшая женская роль – Светлана Мамрешева (УЗЛЫ, реж. Олег Хамоков)
Конкурс короткого метра «Шаг»
• Лучший фильм – «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама», реж. Рауль Гейдаров
Диплом жюри
• «От одного зайца», реж. Глеб Кучинский
• «Биг», реж. Ольга Дымская
• «Старикам тут место», реж. Александр Гаврилов
• «Че, обнимемся?», реж. Анастасия Кузина
Специальное упоминание жюри
• «Пелагея», реж. Антон Хромов
• «Визионер», реж. Всеволод Булавкин
• Приз президента фестиваля – «Путь из ниоткуда», реж. Мария Харина
• Приз губернатора Оренбургской области им. Алексея Саморядова за лучший сценарий – НАСЛЕДИЕ, реж. Роман Михайлов
• Приз зрительских симпатий – СТЕПЬ, реж. Максим Акбаров
• Призы за вклад в киноискусство – Сергей Маковецкий и Светлана Крючкова
• Приз партнера фестиваля «Промсвязьбанка» – ЛЕГЕНДА О САМБО, реж. Андрей Богатырев
• Приз клубного комплекса «Яр» – СТЕПЬ, реж. Максим Акбаров
Фото: соцсети фестиваля