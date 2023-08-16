«Вымпелком» вновь оштрафован за показ фильмов с ЛГБТ-сценами

Поводом для составления протокола послужил фильм «Маленькая Италия»

Савеловский суд Москвы вновь оштрафовал компанию «Вымпелком» на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+.

По сообщению «РИА Новости», протокол был составлен за размещенную на сервисе «Билайн ТВ» ленту МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ Дональда Питри. Стоит отметить, что в реестре прокатных удостоверений у картины все еще указана возрастная категория 16+ (по данным на 16 августа).

Представитель компании заявил в ходе заседания, что «Вымпелком» не признает вину – по словам юриста, сам онлайн-кинотеатр доступен по подписке, поэтому «абонент знает, что выбирает и что смотрит», и никакого умысла в распространении информации, связанной с ЛГБТ, не было.

Ранее, 10 августа, Савеловский суд Москвы уже штрафовал «Вымпелком» – тогда поводом для составления протокола стали картины ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ и АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК. Компания была признана виновной в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП) и ей был назначен штраф в 1 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ