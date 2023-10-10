Названа оптимальная стоимость билетов в российских кинотеатрах

Согласно исследованию Wanta Group, билеты дороже 320 рублей считаются дорогими

Аналитическое агентство Wanta Group провело исследование по методу PSM для выяснения приемлемого уровня цены на билеты в российских кинотеатрах. Оно было проведено в городах с населением до 300 тыс человек.

Эксперты определили, что стоимость билета в 250 рублей – это точка предельной дешевизны. Оптимальная цена, при которой достигается максимальный спрос на билеты – 299 рублей. Пороговое значение – 320 рублей, все, что выше этого – дорого.

«Когда потребители понимают, что получают более выгодное соотношение, они с большей вероятностью не только сохранят лояльность, но и станут сторонниками бренда», – отмечает управляющий партнер Wanta Group Егор Брус.

По мнению аналитиков, при повышении цены на билеты важно не забывать, что любой их рост должен быть оправдан в глазах аудитории. Например, если кинотеатры гарантируют, что более высокие цены будут связаны с реальным улучшением обслуживания, то они минимизируют риск оттока зрителей.

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