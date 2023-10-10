top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Названа оптимальная стоимость билетов в российских кинотеатрах

Названа оптимальная стоимость билетов в российских кинотеатрах

Автор: БК

10 октября 2023

Согласно исследованию Wanta Group, билеты дороже 320 рублей считаются дорогими

Аналитическое агентство Wanta Group провело исследование по методу PSM для выяснения приемлемого уровня цены на билеты в российских кинотеатрах. Оно было проведено в городах с населением до 300 тыс человек.

Эксперты определили, что стоимость билета в 250 рублей – это точка предельной дешевизны. Оптимальная цена, при которой достигается максимальный спрос на билеты – 299 рублей. Пороговое значение – 320 рублей, все, что выше этого – дорого.

«Когда потребители понимают, что получают более выгодное соотношение, они с большей вероятностью не только сохранят лояльность, но и станут сторонниками бренда», – отмечает управляющий партнер Wanta Group Егор Брус.

По мнению аналитиков, при повышении цены на билеты важно не забывать, что любой их рост должен быть оправдан в глазах аудитории. Например, если кинотеатры гарантируют, что более высокие цены будут связаны с реальным улучшением обслуживания, то они минимизируют риск оттока зрителей.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Повелитель ветра»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 2–8 октября
Подробнее
Софья Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа»
Подробнее
Господдержка российского кинопроизводства может быть урезана в 2025-2026 годах
Подробнее
В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Зрители назвали самые дорогие российские онлайн-кинотеатры
Подробнее
Релиз «Догмена» Люка Бессона в России отложен на неопределенный срок
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Повелитель ветра» ожидаемо первый
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Секс. До и после»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вася не в себе»
Подробнее
В российских онлайн-кинотеатрах появятся мыльные оперы из 90-х
Подробнее
В России утверждена премия за лучшие диалоги в кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках октября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2023 года
Подробнее
Софья Митрофанова избрана председателем совета директоров «МТС Медиа»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее