Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках

В первом квартале прибыль зафиксирована у стримингового подразделения

Компания Warner Bros. Discovery опубликовала отчет о финансовых результатах за первый квартал 2023 года. Согласно представленным документам, убыток в первые три месяца составил $1,81 млрд. Дополнительные затраты на реструктуризацию компании составили $95 млн. Данные приводит Variety.

Такой колоссальный убыток, особенно по сравнению с прибылью в размере $456 млн годом ранее, компания объясняет слиянием Warner Media и Discovery, произошедшим в 2022 году, и тратами на финансирование долга нового холдинга. После образования WBD на балансе компании оказался кредит в размере $836 млн, в основном связанный с процентными платежами кредиторам.

WBD надеется выйти на чистую прибыль к концу года. Аналитики полагают, что компании еще предстоит доказать, что она справилась с реструктуризацией. «Прошло больше года с тех пор, как Warner Bros Discovery завершила слияние, и похоже, что генеральный директор Дэвид Заслав все еще выясняет, как лучше всего развивать эту объединенную компанию, — заявил в разговоре с Variety аналитик Джейми Ламли из консультационной фирмы Third Bridge. — Учитывая ежегодное падение выручки во всех бизнес-сегментах и переход к общему чистому убытку медиакорпораций, становится ясно, что предстоит еще много работы, чтобы поставить компанию на прочный фундамент».

К этому предрасполагают цифры стримингового подразделения Warner Bros. Discovery, включающего HBO Max и Discovery+, которое по итогам трех первых месяцев года вышло в плюс. Компания закончила март с 97,6 млн подписчиков по всему миру по сравнению с примерно 96,1 млн на конец 2022 года. Рост подписчиков опередил прогнозы. Стриминговое вещание WBD получило прибыль в размере $50 млн по сравнению с убытком в размере $654 млн в прошлом году, из которых $217 млн пришлось на четвертый квартал.

Это стало важной вехой для потокового подразделения, которое в последнее время теряло деньги в попытке привлечь подписчиков и закрепиться на рынке. Однако Дэвид Заслав все равно отметил, что отток пользователей на HBO Max, зафиксированный в прошлом году, был неприемлемо высоким.

Новый стриминговый сервис компании, получивший название «Max», должен быть запущен 23 мая. Благодаря объединению мощностей потокового сегмента WBD будет стремиться расширить охват среди аудитории, которой по душе и сериалы НВО, и семейные передачи.

Warner Bros. Discovery также делает ставку на свои летние релизы, включая потенциальные блокбастеры ДЮНА 2 и ФЛЭШ. В компании уверены, что в 2025 году прибыль по всему миру составит $1 млрд или более.