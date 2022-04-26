Warner Bros Discovery опубликовала финансовые итоги за первый квартал 2022 года

База подписчиков стримингов компании увеличилась на 2 млн пользователей

Warner Bros Discovery опубликовала финансовые результаты по итогам первого квартала 2022 года. Только 8 апреля была закрыта сделка по слиянию WarnerMedia и Discovery, по итогам которой была образована Warner Bros Discovery, поэтому в отчете представлены итоги лишь для Discovery, Inc без результатов WarnerMedia.

Согласно данным компании, за отчетный период было зафиксировано 2 млн новых подписчиков на стриминговых сервисах Warner Bros Discovery. По итогам квартала выручка компании увеличилась на 13%, до $3,16 млрд. Чистая прибыль составила $456 млн, что в три раза больше результата в аналогичный период прошлого года ($140 млн).

На прошлой неделе стриминговая платформа Netflix отчиталась о потере 200 тыс. подписчиков впервые за 12 лет, что вызвало опасения относительно перспектив потоковых сервисов и падение стоимости акций компаний Disney, Roku и Warner Bros. на 4-12%. Цена бумаг Netflix в день публикации отчета обвалилась на 39%.

Ранее HBO и HBO Max отчитались о росте базы подписчиков на 3 млн пользователей за первый квартал 2022 года. Общее число подписчиков составляет 76,8 млн.