Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках

Число абонентов стриминга растет медленнее ожиданий

Представители компании Warner Bros. Discovery (WBD) рассказали о финансовых результатах за четвертый квартал 2022 года. Корпорация показала чистый убыток в размере $2,1 млрд, в том числе $217 млн от своего стримингового подразделения. Такие показатели зафиксированы, несмотря на успехи сериала «Последние из нас» со средней аудиторией не менее 15 миллионов зрителей и недавно выпущенной видеоигры Hogwarts: Legacy, розничные продажи которой превысили $850 млн всего за две недели. Цифры приводит TechCrunch.

Общая выручка за период составила почти $11 млрд. Это значительный скачок с $9,82 млрд в третьем квартале. Выручка стримингового сегмента увеличилась на 6% до $2,45 млрд, превзойдя прогнозы. Компании не удалось обогнать оценки роста подписчиков, к ее стриминговым сервисам HBO, HBO Max и Discovery+ за указанный период подключилось всего 1,1 миллиона новых подписчиков против прогнозируемых 1,6 млн. Общее число абонентов достигло 96,1 млн. WBD по-прежнему отстает от стримингового гиганта Netflix, который может похвастаться 230 млн зрителей по всему миру.

Рост числа подписчиков HBO Max в основном был обусловлен возвращением стримингового сервиса на Amazon Prime Video, а также громкими премьерами, такими как «Последние из нас» и второй сезон «Белого лотоса», который получил 10 наград «Эмми» и два «Золотых глобуса». Ранее компания объявила, что «Последний из нас» продлен на второй сезон.