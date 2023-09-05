Прибыль Warner Bros. Discovery сократится до $500 млн из-за забастовок гильдий

С другой стороны, компания повысила ожидания по свободному денежному потоку за весь год до $5 млрд

Медиахолдинг Warner Bros. Discovery прочувствовал финансовые последствия забастовок актеров и сценаристов – по сообщению Deadline, прибыль конгломерата в этом году может сократиться на сумму от $300 млн до $500 млн.

В заявлении, поданном WBD в Комиссию по ценным бумагам и биржам, утверждается, что холдинг ожидает снижение EBITDA (прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за 2023 год до диапазона в $10,5 млрд-$11 млрд. Финансовые аналитики отмечают, что на корректировку EBITDA непосредственно повлияли текущие забастовки.

С другой стороны, компания повысила ожидания по свободному денежному потоку за весь год до, как минимум, $5 млрд – представители конгломерата утверждают, что в третьем квартале 2023 года он превысит $1,7 млрд из-за кассовых сборов БАРБИ, а также дополнительных факторов, связанных с забастовками.

Отмечается, что Warner Bros. Discovery продолжает сотрудничать с другими представителями отрасли, чтобы «справедливым путем завершить текущие забастовки сценаристов и актеров». Напомним, что Гильдия сценаристов США (WGA) вышла на улицы 2 мая, а члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) присоединились к ним 14 июля. Новостей о возможном разрешении конфликта пока нет.