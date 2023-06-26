Warner Bros. Discovery намерена продать половину своих старых аудиовизуальных активов

Речь о сумме в полмиллиарда

Warner Bros. Discovery ведет переговоры о продаже около половины своих медиаактивов, пишет Variety со ссылкой на три надежных источника.

Пока неясно, какие именно активы выставлены на продажу. Один источник утверждает, что права на «чуть меньше половины» каталога стоимостью около $500 млн, скорее всего, перейдут к крупному лейблу, среди которых первым называют Sony. Предполагается, что в каталоге есть музыка из таких фильмов, как ФИОЛЕТОВЫЙ ДОЖДЬ, ЭВИТА, СУИНИ ТОДД, несколько картин про Бэтмена и многие другие.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к сделке, заявив, что многим активам компании уже более полувека, их стоимость падает и их трудно использовать. Утверждают, что они в основном состоят из музыкальных тем из фильмов — со сравнительно небольшим количеством обычных песен — которые вроде бы мало знакомы широкой публике. Каталог в настоящее время находится под многолетним административным соглашением с Universal Music Publishing.

Представители Warner Discovery, Sony и Universal либо отклонили, либо не ответили на запросы о комментариях.

Фото: кадр из фильма БЭТМЕН