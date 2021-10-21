Берлинский фестиваль веб-сериалов начал прием работ на участие в конкурсе

Смотр пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря

Участвовать в 7-м международном смотре веб-сериалов WEBFEST BERLIN могут веб-сериалы со всего мира, которые вышли в 2020-2021 году – подать заявку можно на filmfreeway. Форма также доступна на официальном сайте смотра. Работы принимаются в следующих категориях:

• Лучший пилот/ Pilot

• Лучший Sci-Fi/Фэнтази/Хоррор/ Sci-Fi/Fantasy/Horror

• Лучший нон-фикшн/ Non-Fiction

• Лучшая драма/ Drama

• Лучшая комедия/ Comedy

• Лучший немецкий веб-сериал/ German Series

Прием веб-сериалов на конкурс продлится до 20 ноября. Далее международная отборочная комиссия определит номинантов, которые будут бороться за победу.

Webfest Berlin – один из первых в мире международный фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Он входит в топ-10 международных веб-фестивалей и является одной из самых престижных наград в области веб-контента. В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest. Глава компании, российский продюсер Антон Калинкин заявляет, что приоритетом смотра по-прежнему остается новый интересный веб-контент со всего мира, а также «развитие фестиваля как центра копродукции и творческих коллабораций».