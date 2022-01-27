Российские кинопроекты получили награды на копродукционном форуме When East Meets West в Италии

Эксперты отметили картины «Короткое лето» и «Белой дороги!»

Проекты российских режиссеров Насти Коркия (КОРОТКОЕ ЛЕТО) и Эллы Манжеевой (БЕЛОЙ ДОРОГИ!) получили награды международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW) в Италии.

Так, Настя Коркия отмечена Pop Up FilmResidency Award, которая дает возможность творческой стажировки и программы менторства в Европе с международными экспертами. Проект ее фильма был представлен в главной программе форума When East Meets West — секции копродукции. КОРОТКОЕ ЛЕТО — первый полнометражный художественный фильм Насти Коркия, до этого снимавшей документальное и короткометражное кино. Это картина о детстве: история рассказана от лица семилетней героини Кати, которая проводит летние каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Летние детские приключения происходят на фоне разлада в семье и общественных процессов в России в конце лета 2004 года.

Кроме того, продюсер фильма КОРОТКОЕ ЛЕТО Наталья Дрозд получила Producers Network Award (специальную награду Каннского кинорынка Marche du Film). Продюсер будет участвовать в сессии Producers Network на Marche du Film в этом году.

Также проект фильма БЕЛОЙ ДОРОГИ! завоевал Laser Film Award, которая предоставляет 30% скидку на стоимость пост-продакшена. Режиссером проекта выступила Элла Манжеева, продюсерами — Елена Гликман и Виктория Лупик. Проект участвовал в секции This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшена) и воркшопе First Cut Lab Trieste, где команда фильма получает комментарии от экспертов. БЕЛОЙ ДОРОГИ! — мистическая драма, рассказывающая историю Алдара, который не был дома десять лет. Теперь он часть большого города — голос его бесчисленных улиц. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни.

В числе других российских проектов, участвовавших в разных программах WMEW:

• фильм ГОД РОЖДЕНИЯ режиссера Михаила Местецкого и продюсеров Сергея Корнихина и Семена Закружного (секции This is it и First Cut Lab Trieste);

• фильм ПРОТИВ ВЕТРА режиссера и продюсера Татьяны Соболевой (Impact Pyramid Inspirational Lab);

• фильм ПОГОВОРИ СО МНОЙ Юлии Мироновой (Impact Pyramid Inspirational Lab).

Проекты участников форума WEMW, который проходит в партнерстве с экспортным брендом Роскино Russian Content Worldwide (RCW), были представлены более чем 750 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам. Россия впервые является одной из стран в фокусе WEMW.

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Российская делегация на форуме When East Meets West была самой представительной – более 20 профессионалов индустрии приняли участие в мероприятиях оффлайн и онлайн. В рамках специальной сессии Meet the Russian delegation профессиональной международной аудитории были представлены проекты и продюсеры. Мы были рады презентовать разнообразные по стилю и духу проекты – от художественного до документального кино, и мы видим, как очень специальные темы, которые поднимают режиссеры, многие из которых представляют российские регионы, покоряют сердца экспертов. Уверена, что награды, которые получили представители нашей индустрии, дадут качественное развитие их проектам. Главным итогом форума для нас стал новый уровень диалога с профессиональным сообществом, необходимый для развития копродукции и международного партнерства».