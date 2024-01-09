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Уэс Андерсон приступит к съемкам нового фильма этой весной

Автор: Илья Кувшинов

9 января 2024

Название проекта и сюжет пока держатся в секрете

Похоже, Уэс Андерсон действительно готов к работе над новой картиной. По информации World Of Reel, постановщик должен приступить к съемкам очередного фильма уже через несколько месяцев – вероятнее всего, в конце весны.

Название проекта и сюжет пока держатся в секрете, однако ранее режиссер заявлял, что его следующая картина будет более мрачной шпионской историей об отношениях отца и дочери.

Главную роль в проекте исполнит Бенисио дель Торо, а одна из второстепенных ролей достанется Майклу Сера. Инсайдеры утверждают, что сама история вращается вокруг трех ключевых персонажей, однако некоторые завсегдатаи фильмов Андерсона появятся в эпизодах.

Сценарий фильма был написан постановщиком совместно с Романом Копполой еще до начала прошлогодней забастовки Гильдии сценаристов США (WGA), а его съемки первоначально были запланированы на осень 2023 года.

Фото: кадр со съемок фильма ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

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