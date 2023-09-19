Уэс Андерсон готовит новый проект с Бенисио Дель Торо

Сценарий картины был завершен до начала забастовок

Уэс Андерсон не перестает работать – режиссер постепенно готовится к запуску очередного проекта. Об этом постановщик рассказал в интервью Deadline на минувшем Венецианском кинофестивале, где получал почетную награду.

«До того, как началась забастовка гильдии сценаристов, мы с Романом Копполой закончили работу над рукописью. Поэтому, когда придет время, мы сделаем фильм с Бенисио Дель Торо», – отметил он.

Режиссер также добавил, что одна из второстепенных ролей в картине достанется Майклу Сера, с которым он давно хотел поработать.

Название проекта и сюжет пока держатся в секрете, однако ранее Андерсон заявлял, что его следующая картина будет более мрачной шпионской историей об отношениях отца и дочери.

Новая работа постановщика – 39-минутная короткометражная экранизации сборника рассказов Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара» выйдет в ограниченный амерканский прокат уже 20 сентября, а через неделю после этого дебютирует на Netflix.

Фото: кадр со съемок фильма ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК