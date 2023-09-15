Сценаристы обсудят со студиями и стримингами возвращение за стол переговоров

Первая встреча должна состояться на следующей неделе

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и Гильдия сценаристов США (WGA) проведут встречу, на которой обсудят возможное возвращение за стол переговоров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«В среду, 13 сентября, WGA обратилась к нам с предложением встретиться и обсудить, как дальше вести переговоры, – заявили представители Альянса. – Мы согласились и предложили выбрать дату на следующей неделе. Каждый участник AMPTP стремится достичь справедливого соглашения и, работая вместе с WGA, положить конец забастовке».

Комментарий от гильдии сценаристов был более кратким. «WGA и AMPTP обсуждают время следующей встречи», – сообщалось в соцсетях профсоюза.

Переговоры между двумя сторонами зашли в тупик в конце августа после того, как члены переговорного комитета гильдии встретились с президентом AMPTP Кэрол Ломбардини, а также студийными боссами – Бобом Айгером, Донной Лэнгли, Тедом Сарандосом и Дэвидом Заславом. По итогам, бастующие авторы заявили, что Альянс пытается не торговаться, а задавить их.

Фото: WGA West