Американские сценаристы объявили забастовку

Крупнейший за 15 лет протест окажет влияние на всю индустрию

Гильдия американских сценаристов (WGA) официально объявила о начале забастовки своих членов. Стачка началась в ночь на 2 мая. В заявлении организации, подписанным руководством обоих подразделений Гильдии, Западного и Восточного, говорится, что переговоры, которые велись последние шесть недель с представителями Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony под эгидой Альянса кино- и телепродюсеров (AMPTP) зашли в тупик, и у членов профсоюза не осталось другого выбора, кроме как прекратить работу.

Контракт между WGA и голливудскими студиями истек 1 мая. В проекте нового договора сценаристы требовали улучшения условий труда и заработной платы. В реальном выражении эти факторы значительно снизились за последние годы. Переработки, отказ от переиндексации выплат с учетом инфляции, перевод высококвалифицированных авторов на минимальный тариф, сокращения штата с сохранением объемов выработки стали повсеместной нормой за последние десять лет.

«Это очень обычная история для представителей рабочего класса», — рассказал журналу The New Yorker Алекс О’Киф, сценарист сериала «Медведь» с канала FX, лауреат ряда отраслевых премий. «И единственное будущее, которого я хочу в финансовом отношении, — это войти в средний класс, а это всегда было исключением для тех, кто родился в бедности… Я думал, что к нам на кинопроизводстве будут относиться больше как к соавторам продукта. Сейчас это больше похоже на конвейер сборочного цеха». Во время работы над популярным сериалом в его маленькой бруклинской квартире не было отопления, а в обогревателе перегорели предохранители, что вынудило его работать из публичной библиотеки.

WGA требует увеличения минимальной компенсации во всех областях, где востребованы члены их профсоюза, увеличения премиальных и гонораров за написание телесериалов на протяжении всего процесса их создани от пре- до постпродакшна, увеличения взносов в пенсионные фонды и фонды здравоохранения, улучшения профессиональных стандартов и общей защиты для сценаристов.

Впервые WGA выдвинула список требований, за который проголосовало 94% членов гильдии, в феврале 2023 года, однако переговоры представителями продюсерского альянса так ни к чему не привели. Когда стало ясно, что забастовка неизбежна, ее поддержали голливудские звезды, включая оскароносного Даниэля Квана (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ). Поддержали WGA и другие кино- и сериальные профессионалы: Адель Лим («Безумно богатые азиаты»), Эшли Николь Блэк («Тед Лассо», «Дамы шутят по-черному»), Джастин Халперн («Харли Куинн», «Элементарно Эббот»), Джеффри Либер («Остаться в живых»), Эшли Лайл и Барт Никерсон («Желтые жилеты») и многие другие. Британские сценаристы выразили солидарность со своими заокеанскими коллегами и коллективно пообещали не выступать штрейкбрехерами, если к ним обратятся американские продюсеры.

Забастовка может стать крупнейшей за последние 15 лет. По словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли»

В первую очередь, притом незамедлительно, пострадают телевизионные развлекательные шоу, которые выходят на еженедельной или ежедневной основе. К примеру, с 27 апреля прекратился выпуск The Late Late Show Джеймса Кордена. Будет приостановлен выход передач формата late night и ток-шоу в прямом эфире.

После этого под угрозой окажутся многие популярные сериалы. Сериальный сезон начинается осенью, однако сценарии для них пишутся летом. К примеру, старт нового сезона «Элементарно Эббот» может не состояться.

В долгосрочной перспективе забастовка сильнее всего повлияет на стриминг, к нему же у сценаристов больше всего претензий. Тем не менее, у потоковых сервисов есть рычаги для того, чтобы смягчить эффект от стачки. Они могут позволить себе переносить премьеры на долгий срок, у них богатая библиотека готовящихся к выходу или полуготовых релизов, которые они смогут представить аудитории в ближайшее время. Вдобавок они могут сосредоточиться на международных проектах. Стриминг значительно изменил отрасль в последние годы и прецедентов тому, как забастовка может повлиять на этот сегмент, попросту нет.

Самая крупная стачка участников индустрии состоялась в 2007 году. 100-дневная забастовка обошлась кинокомпаниям в $2 млрд.