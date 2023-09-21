Новая встреча сценаристов и студий оказалась «крайне обнадеживающей»

Ожидается, что стороны встретятся вновь 21 сентября

В среду, 20 сентября, состоялась первая за долгое время встреча переговорного комитета Гильдии сценаристов США (WGA) с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которую инсайдеры называют «крайне обнадеживающей». Об этом сообщает Deadline.

Помимо президента AMPTP Кэрол Ломбардини в переговорах также приняли участие студийные боссы, в числе которых были Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery). Подчеркивается, что встреча продемонстрировала «невероятный прогресс». «Вот что бывает, когда директора серьезно берутся за дело. Все приходит в движение», – отмечает другой источник.

Представители WGA и AMPTP также подтвердили состоявшуюся встречу, заявив, что стороны встретятся вновь в четверг, 21 сентября. Сообщается, что студийные боссы скорее всего опять примут участие в переговорах.

Несмотря на то, что Альянс сейчас пытается договориться с гильдией сценаристов, в их планах пока не числятся переговоры с бастующими членами Гильдии актеров США (SAG-AFTRA).

Фото: cоцсети WGA East