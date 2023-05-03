Забастовка американских сценаристов: первые результаты

Авторы вышли с пикетами на улицы

В ночь с 1 на 2 мая в Лос-Анджелесе стартовала первая за 15 лет крупная забастовка Гильдии сценаристов Америки. Профсоюз вел переговоры с Netflix, Apple, Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC, Paramount и Sony. Сценаристы, по их словам, хотели заключить новый контракт, подразумевающий более справедливую оплату труда. Кроме того, новое соглашение должно было включать меры защиты писателей и гарантировать сохранение авторского права. Новый контракт заключен не был, сценаристы прекратили работу и вышли на улицы.

Как сообщает портал Screendaily, голливудские авторы в течение вчерашнего дня пикетировали офисы Netflix, Paramount Pictures, Disney, Warner и комплекс CBS Television City, размахивая транспарантами. Проезжающие мимо водители сигналили клаксонами в поддержку протестующим. У каждой студии собрались митинги в размере 150-200 человек.

WGA утверждает, что распространение стриминговых платформ изменило правила игры, принеся огромные прибыли голливудским компаниям и медиа-конгломератам, но оставив участников производства с теми же, если не худшими заработками. «Сценаристы столкнулись с самым масштабным случаем несправедливости в смысле распределения компенсации и организаций условий труда, которую они видели за последнее поколение», — говорится в сообщении на веб-сайте Гильдии. «Студии воспользовались переходом на потоковое вещание, чтобы недоплачивать работникам индустрии развлечений, включая сценаристов. Доходы авторов значительно отстают во всех сферах деятельности, несмотря на рост корпоративных прибылей».

Предыдущая забастовка длилась 100 дней и привела к отмене почти четверти сценариев сезона 2007-2008 гг. Это вынуждало студии и сети проявлять творческий подход, развивая жанры реалити-шоу и других передач, для которых не требуется сценарий. Вдобавок тогда они нанимали авторов, которые не входили в профсоюзы. Однако 15 лет назад индустрия была совсем другой — потоковое вещание было в зачаточном состоянии.

«Сейчас мы столкнулись со случаем гораздо большей жадности», — утверждает одна из участников пикета, Джастин Бейтман, известная по работе над сериалом «Вайолет» с Оливией Манн в главной роли. — «Речь идет об обесценивании человеческого мастерства, таланта и усилий».

Бейтман отметила, что у стримингов и студий сейчас гораздо больше фильмов и сериалов, чем когда-либо прежде, и они могут найти способы, чтобы потребители были довольны, пока длится забастовка.

Тем не менее, стачка уже затронула ряд популярных передач. В частности, со вторника шоу Джимми Киммела и Стивена Колберта выходят в повторах. Под угрозой отмены сезонов оказались продолжения трех сериальных проектов — «Начальная школа "Эбботт"», «Шершни» и «Кобра Кай».

Забастовка может иметь масштабные последствия для отрасли, в первую очередь, для экономик Южной Калифорнии и Нью-Йорка. Помимо 11,5 тыс. сценаристов, прекративших деятельность, в ближайшие месяцы работы могут лишиться еще 20 000 человек, занятых в отрасли, а как минимум 600 проектов будут поставлены на паузу. Забастовкой будет затронуто не менее 350 теле- и кинокомпаний.

Стачка 2007 года нанесла экономический ущерб примерно в $2 млрд, в основном в Южной Калифорнии. С поправкой на инфляцию сегодня это почти $3 млрд. Оценить масштабы нынешней забастовки невозможно, в первую очередь, из-за длинного рычага, которым обладают стриминговые патформы. В частности, 2 мая телекомпания HBO (принадлежит Warner Bros. Discovery) объявила о том, что второй сезон сериала «Дом дракона» она намерена снимать без участия сценаристов.

Забастовки проходят на фоне массовых сокращений, которые Netflix, WBD и Disney и другие платформы запланировали на 2023 год.