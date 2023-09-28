Телевизионные подразделения начали восстанавливать контракты с ведущими продюсерами

Инсайдеры отмечают, что не все договора будут продлены

Сразу после объявления об окончании забастовки сценаристов некоторые студии начали спешно восстанавливать приостановленные эксклюзивные контракты с продюсерами. Об этом сообщает Deadline.

В числе тех, кто уже связался с производственными компаниями и уведомил о восстановлении договоров – телевизионные подразделения Disney (20th Century Fox TV и ABC Signature), а также Warner Bros. Television и Apple.

Ожидается, что остальные студии (Amazon Studios, CBS Studios, Paramount TV Studios и Universal Studio Group) разошлют письма своим ведущим продюсерам до конца этой недели, а некоторые из них – даже раньше.

Стоит отметить, что после приостановления контракты не могут быть продлены автоматически – компании должны принять решения по каждому из них в отдельности. Инсайдеры утверждают, что не все первоначальные даты окончания договоров будут увеличены на тот период времени, когда контракт находился на паузе: в частности, это коснется сделок, срок действия которых подходит к концу и которые студии не планируют продлевать.

Также утверждается, что часть контрактов, срок действия которых истек во время забастовки, тоже не будут продлены.

На данный момент, больше всего приостановленных соглашений не продлило телевизионное подразделение Warner Bros. – по данным источников, решение пока не финальное, и каждый контракт будет еще обсуждаться внутри студии.

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