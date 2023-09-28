top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Телевизионные подразделения начали восстанавливать контракты с ведущими продюсерами

Телевизионные подразделения начали восстанавливать контракты с ведущими продюсерами

Автор: Илья Кувшинов

28 сентября 2023

Инсайдеры отмечают, что не все договора будут продлены

Сразу после объявления об окончании забастовки сценаристов некоторые студии начали спешно восстанавливать приостановленные эксклюзивные контракты с продюсерами. Об этом сообщает Deadline.

В числе тех, кто уже связался с производственными компаниями и уведомил о восстановлении договоров – телевизионные подразделения Disney (20th Century Fox TV и ABC Signature), а также Warner Bros. Television и Apple.

Ожидается, что остальные студии (Amazon Studios, CBS Studios, Paramount TV Studios и Universal Studio Group) разошлют письма своим ведущим продюсерам до конца этой недели, а некоторые из них – даже раньше.

Стоит отметить, что после приостановления контракты не могут быть продлены автоматически – компании должны принять решения по каждому из них в отдельности. Инсайдеры утверждают, что не все первоначальные даты окончания договоров будут увеличены на тот период времени, когда контракт находился на паузе: в частности, это коснется сделок, срок действия которых подходит к концу и которые студии не планируют продлевать.

Также утверждается, что часть контрактов, срок действия которых истек во время забастовки, тоже не будут продлены.

На данный момент, больше всего приостановленных соглашений не продлило телевизионное подразделение Warner Bros. – по данным источников, решение пока не финальное, и каждый контракт будет еще обсуждаться внутри студии.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация ИРИ
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 18–24 сентября
Подробнее
Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет в мировой прокат
Подробнее
Александр Мамут и «Траст» прекратили все судебные споры
Подробнее
Якутская комедия «Кандидат» не получила прокатное удостоверение из-за пропаганды ЛГБТ
Подробнее
Сиквел «Чебурашки» запущен в производство
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил боевик «Неудержимые 4»
Подробнее
Телеканал 2х2 сменил гендиректора
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Лада Голд»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшим релизом стал боевик «Неудержимые 4»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «1993»
Подробнее
Сценаристы и студии обсудили урегулирование нейросетей и отчисления со стриминговых сервисов
Подробнее
В России снизилась доля желающих платить за контент в Интернете
Подробнее
В Сан-Себастьяне открылся 71-й международный кинофестиваль
Подробнее
Роберт де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе Uber
Подробнее
Работа Российского оскаровского комитета приостановлена
Подробнее
Warner Bros. Discovery расширит свою киностудию в Великобритании ради проектов DC
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» стартовали со второго места
Подробнее
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28 сентября – 1 октября 2023 года
Подробнее